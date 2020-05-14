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Dünya FBI Çinli hackerler koronavirüsü araştıran merkezleri hedef alıyor
AMERİKA

FBI: Çinli hackerler koronavirüsü araştıran merkezleri hedef alıyor

ABD'li bazı güvenlik kurumları, yeni tip koronavirüs salgınını araştıran kuruluşların Çinli hackerler tarafından hedef alındığını belirtti. FBI ayrıca potansiyel tehdit konusunda halkın farkındalığını artırmak için uyarı yayınladıklarını ve önümüzdeki günlerde ek teknik detayların açıklanacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde hackerlerin koronavirüs ile ilgili gizli sırları ele geçirmeye çalıştığı biliniyor.
Dünya genelinde hackerlerin koronavirüs ile ilgili gizli sırları ele geçirmeye çalıştığı biliniyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19 virüsü üzerinde aşı, tedavi veya test çalışmaları yapan araştırma merkezlerine uyarılarda bulundu.

Çin yönetimi ile bağlantılı olduğu düşünülen Çinli hackerların virüs konusunda araştırma yapan kurumları hedef aldığı belirtilen uyarıda, ABD'li kurumlardan verilerini korumak adına ekstra güvenlik önlemleri almaları ve potansiyel tehdidin farkında olmaları istendi.

FBI RAPOR YAYINLAYACAK

FBI ayrıca potansiyel tehdit konusunda halkın farkındalığını artırmak için uyarı yayınladıklarını ve önümüzdeki günlerde ek teknik detayların açıklanacağını duyurdu.

"ÇİN'İN SALDIRILARI MÜCADELEYİ TEHLİKEYE ATIYOR"

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in bu sektörleri hedef almasının ABD'nin Kovid-19 ile mücadelesini tehlike altına attığını bildirdi.

Açıklamada, “Bu duyuru, araştırma kuruluşları ve Amerikan halkı arasındaki farkındalığı artırmayı ve potansiyel hedeflere kaynak ve rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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