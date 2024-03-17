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Dünya

Felaketi yaşıyorlar! Şiddetli yağışlar can aldı: 3 ayda 52 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son 3 ayda 52 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele neden olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği bildirildi. 911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen zarar gördüğü yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.

08:08 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 08:14 - 17/03/2024 Pazar
AA
Bolivya boğuluyor: Ölü sayısı her geçen gün artıyor
Bolivya boğuluyor: Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son 3 ayda 52 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, başta La Paz olmak üzere birçok kentte etkili olan yağışlar çok sayıda can kaybına ve hasara yol açtı. Ülkede yağmur mevsiminin başladığı yıl başından bu yana 52 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele neden olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği bildirildi.

911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen zarar gördüğü yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.



#Bolivya
#sel
#şiddetli yağışlar
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