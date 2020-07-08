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Dünya Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly kalbine yeni düştü
AFRİKA

Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly kalbine yeni düştü

Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly yaşamını yitirdi. Ülkesinde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly, mart sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan biriyle temasta bulunduğu için kendini karantinaya almıştı.

Haber Merkezi AA
Amadou Gon Coulibaly
Amadou Gon Coulibaly

Kalp rahatsızlığıyla ilgili tedavi için mayıs başında gittiği Fransa'dan 2 Temmuz'da ülkesine dönen Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlandı.

  • Abidjan'da özel bir kliniğe kaldırılan 61 yaşındaki Coulibaly, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly, mart sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan biriyle temasta bulunduğu için kendini karantinaya almıştı. Başbakan Coulibaly'e 2 kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.

Mayıs başında rutin kontrol için gittiği Fransa'da koroner anjiyografi muayenesinin ardından Coulibaly'nin kalbine stent takılmıştı.

Doktorunun tavsiyesiyle birkaç hafta yatak istirahati verilen Başbakan'ın haziran başında yeniden rahatsızlanması üzerine tedavisi uzamıştı.

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