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Dünya Filistin tek yürek 1 Temmuz Filistin Ulusal Günü ilan edildi
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Filistin tek yürek: 1 Temmuz Filistin Ulusal Günü ilan edildi

Filistin, İsrail’in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’ni ilhak planına karşı tek yürek oldu. Filistinli grupların ortak çağrısıyla Gazze’de düzenlenen protesto yürüyüşüne onbinlerce insan katıldı. Hamas 1 Temmuz’u “Filistin Ulusal Günü” ilan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistin, işgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planına karşı tek yürek oldu.
Filistin, işgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planına karşı tek yürek oldu.

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planı Gazze Şeridi’nde protesto edildi.

Filistinli grupların ortak çağrısıyla İsrail’in ilhak planına tepki amacıyla Gazze’de düzenlenen protesto yürüyüşüne onbinlerce kişi katıldı. Gazzeliler yürüyüşte, Filistin bayrakları ve İsrail’in “ilhak” planı karşıtı pankartlar taşıdı. Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar ve diğer Filistinli grupların yöneticileri protesto yürüyüşüne en ön safta katıldı. Öte yandan 1 Temmuz tarihi de “ilhak” planına karşı “Filistin Ulusal Günü” ilan edildi. Gösteride Filistinli gruplar adına konuşan Filistin Demokrat Birliği Siyasi Büro Üyesi Sadi Abid, İsrail’in “ilhak” kararının Filistin halkının varlığını tehdit ettiğini, uluslararası meşruiyet kararları ile çeliştiğini ve yeni bir intifada için Filistin halkına yol açtığını söyledi.

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SORUŞTURMA TALEBİ

İsrail’in ilhak planıyla mücadele için Filistin’de ulusal birliğin sağlanması ve ayrılıkların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Abid, “Filistinlilerin ulusal haklarının korunması için Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında bir mücadele stratejisi geliştirmelidir.” dedi.Abid, İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği suçların cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesinde soruşturma açılması çağrısında bulundu.

GÜÇLÜ BİR ÇIKIŞ

Hamas Hareketi, 1 Temmuz’un, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi’ni ilhak planına karşı “Filistin Ulusal Günü” olacağını duyurdu. Hamas’ın Yurt Dışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra, Hamas’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, “1 Temmuz, Filistinlilerin İsrail’in ilhak planına karşı çıkışlarını güçlü bir şekilde duyuracakları ulusal bir gün olacak” ifadesini kullandı.

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GENİŞ KAPSAMLI KONSENSÜS

Ulusal günün, Batı Şeria’nın kimliğinin, aidiyetinin ve ulusal proje içindeki yerinin teyit edileceği bir gün olacağını dile getiren Murra, yurt dışında ve içindeki tüm Filistinliler nezdinde ilhak planı karşıtı geniş kapsamlı bir konsensüs olduğunu kaydetti. Murra, direniş ve mücadele temelinde sağlanacak ulusal birliğin, Siyonist planlarını başarısızlığa uğratacak en önemli yol olduğunu vurguladı.

ABD yeşil ışık yaktı

  • Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed el-Mecdelani, ABD’nin, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesi için İsrail’e yeşil ışık yaktığını söyledi. Mecdelani, Washington yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, ilhakın “Yüzyılın Anlaşması”nın bir parçası olarak değerlendirildiğini ve bu açıklamaların dünya kamuoyunu ve Filistinlileri aldatma çabasından ibaret olduğunu belirterek, “ABD, Batı Şeria’yı ilhak etmesi için İsrail’e yeşil ışık yaktı” dedi. İsrail’in ilhak planını uygulamasını önlemek için Filistin’in çeşitli taraflarla istişarelerde bulunduğunu belirten Mecdelani, plana karşı mücadele amacıyla oluşturdukları çemberi genişletmek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, uluslararası organlar, Avrupa Birliği, Rusya, Çin’in yanı sıra Arap ve İslami gruplar ile çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Mecdelani, İsrail’in ilhak planına karşı halk hareketlerinin de artarak bir sivil itaatsizliğe dönüştüğünü ve Batı Şeria’nın birçok bölgesinde ilhak planına karşı faaliyetler yürütüldüğünü ifade etti. İsrail’in ilhak planının 1968’de yerleşimcileri Batı Şeria’ya yerleştirmesiyle başladığını belirten Mecdelani, “İsrail Başbakanı’nın politikası, Filistin topraklarının büyük bölümünü işgal etmeye ve tek taraflı bir çözüme dayanıyor, yani barış süreci ve iki devlet ilkesine göre bir çözüme değil” dedi.

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