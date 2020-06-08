Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu İlhak planı Filistin devleti kurulmasını içermeyecek
ORTADOĞU

İsrail Başbakanı Netanyahu: İlhak planı Filistin devleti kurulmasını içermeyecek

İsrail Başbakanı Netanyahu: İlhak planı Filistin devleti kurulmasını içermeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birkaç hafta içinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde ilhakın uygulanmaya başlayacağını, hükümetin Filistin devleti kurulmasına kesinlikle onay vermeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Netanyahu, Batı Şeria'daki 12 yasa dışı yerleşim biriminin liderleriyle düzenlenen bir panelde açıklamalarda bulundu.

  • Batı Şeria'daki ilhak planının birkaç hafta içinde uygulamaya geçeceğini belirten Netanyahu, "İlhak planı Filistin devleti kurulmasını içermeyecek ve hükümet buna kesinlikle onay vermeyecek." dedi.

Netanyahu, ilhakla ilgili haritalandırma işleminin henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek, "Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olmasını ve 73 yıldır gelmeyen bu fırsatı değerlendirmek zorunludur. Trump'ın bizim planla (sözde barış planı) ilgilenmediğimizi düşünmemesi gerekir." ifadesini kullandı.

Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinliler İsrail ilhakına direniyor
DÜNYA
Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinliler İsrail ilhakına direniyor

Hamas'tan ilhak açıklaması: İsrail, Filistin topraklarındaki planlarıyla geleceğini güvence altına alamayacak
DÜNYA
Hamas'tan ilhak açıklaması: İsrail, Filistin topraklarındaki planlarıyla geleceğini güvence altına alamayacak

Filistin Dışişleri Bakanı: İlhak kararını iptal etmeden İsrailli yetkililerle görüşmeyeceğiz
DÜNYA
Filistin Dışişleri Bakanı: İlhak kararını iptal etmeden İsrailli yetkililerle görüşmeyeceğiz

ABD'den İsrail'e çağrı: İlhak sürecini ağırdan alın
DÜNYA
ABD'den İsrail'e çağrı: İlhak sürecini ağırdan alın
Abone Ol Google News
Hala ciddiye almayanlar var

Hala ciddiye almayanlar var

​Koronadan hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin son videosu.
Türkiyenin gururu sefere hazırlanıyor

Türkiye'nin gururu sefere hazırlanıyor

​Boğaz'dan geçerken sökülen kuleler yerine yerleştiriliyor.
Yanan ormanlar eski haline dönüyor

Yanan ormanlar eski haline dönüyor

​"Arap şeyhleri için arazi açılıyor" diyenleri utandıracak haber.
ABD geride tozunu bırakmıyor

ABD geride tozunu bırakmıyor

​Katil polisin bağlı olduğu polis departmanı bile kapatılıyor.
BAE bu savaşı kazanamaz!

BAE bu savaşı kazanamaz!

​Libya'ya binlerce ton silah yağan BAE büyük darbe aldı.
7 ilde ücretsiz arazi

7 ilde ücretsiz arazi

Erdoğan'ın talimatı ile 14 bin dekar arazi belirlendi.
Birkaç hafta<br>içinde başlıyor

Birkaç hafta
içinde başlıyor

​İsrail Başbakanı Netanyahu'dan alçak açıklama.
Bu sabah başladı

Bu sabah başladı

İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 27 'ye ulaştı.
Kanlar içinde<br>yerde bulundu

Kanlar içinde
yerde bulundu

​İstanbul'da şaşırtan olay: Polis kameraları inceliyor.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
13 ilde<br>FETÖ soruşturması

13 ilde
FETÖ soruşturması

74 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Transferi masada

Transferi masada

​Mario Balotelli bedavaya Süper Lig yolunda.
Brezilya'ya<br>nefes olduk

Brezilya'ya
nefes olduk

​650 adet yerli solunum cihazı Sao Paulo'ya ulaştı.
Geri çekilin

Geri çekilin

Trump Ulusal Muhafızlara, Washington'dan çekilme emri verdi.
Ayasofya için<br>kritik gün

Ayasofya için
kritik gün

​Gözler Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için verilecek karara çevrildi.
Oval Ofis'te kapışma

Oval Ofis'te kapışma

Beyaz Saray'da bir kabadayı var, ona karşı bir kabadayı lazımdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.