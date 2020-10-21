Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Filistin ve Ürdünden Cumhurbaşkanı Erdoğanın istişare çağrısına destek Erdoğan sorunu teşhis edip tedavisini de söylüyor
ORTADOĞU

Filistin ve Ürdün'den Erdoğan açıklaması

Filistin ve Ürdün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare çağrısına destek: Erdoğan sorunu teşhis edip tedavisini de söylüyor

Filistin ve Ürdün'deki bazı önemli siyasi gruplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Müslümanlar arasında istişare kültürünün yayılması çağrısına destek verdiklerini açıkladı. Erdoğan'ın Müslümanların birliğini parçalamayı hedefleyen mezhepçi projeler ve fitneler gibi Müslümanların gerilemesinin nedenlerini teşhis ettiğini söyleyen İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, "Erdoğan'ın çabaları, teşhis girişimiyle sınırlı kalmıyor; Kur'an-ı Kerim ve sünnete yönelmek olan tedavisini de söylüyor. dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Fetih Hareketi Sözcüsü Hasan Hamayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir krizden çıkmanın en kestirme yolunun istişare ve diyalog olduğunu belirterek, Müslümanların içinde bulunduğu üzücü durumdan çıkması için diyaloğun çok önemli olduğunu vurguladı.

"Muzdarip Filistin halkı için geçerli"

  • Erdoğan'ın Müslümanların yüzleştiği terör, açlık, iç kavgalar, tefrika gibi sorunlara ilişkin açıklamasında yaptığı diyalog ve istişare çağrısını değerlendiren Hamayel, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamasının Filistinlileri öldüren topraklarını ve kaynaklarını çalan işgal devletinin teröründen muzdarip Filistin halkı için geçerli olduğunu aktardı.

"Erdoğan, Macron'un söylem ve uygulamaları karşısında İslam'ı savunan bir konuşma yaptı"

  • Gazze'den İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı söyleminde ve politikalarında görülen ırkçı karalama girişimleriyle mücadelede İslam'ı savunan bir konuşma yaptığını ifade etti.

"Erdoğan sadece teşhis etmiyor, tedaviyi de söylüyor"

  • Erdoğan'ın Müslümanların birliğini parçalamayı hedefleyen mezhepçi projeler ve fitneler gibi Müslümanların gerilemesinin nedenlerini teşhis ettiğini söyleyen Şihab, "Erdoğan'ın çabaları, teşhis girişimiyle sınırlı kalmıyor; Kur'an-ı Kerim ve sünnete yönelmek olan tedavisini de söylüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslümanları hedef alan Macron'a yanıt: Asıl gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslümanları hedef alan Macron'a yanıt: Asıl gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları, Başkanları, Başmüftüleri İstişare Toplantısı'na video mesaj ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Emmanuel Macron'un açıklamalarına cevap verdi. Erdoğan, ''Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. 'Aşırılıkla mücadele' kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade; zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor'' ifadelerini kullandı.

"Türkiye büyük bir güç"

  • Şihab, Türkiye'yi İslam'ı savunmada, batının sömürge baskısıyla mücadelede ön saflarda yer alan büyük bir güç, Fransa ve diğerlerinin yer aldığı batılı müdahaleleri de İslam medeniyet projesinin tamamlaması çabası bağlamında Türkiye'nin İslam'a ve Müslümanlara sunduğu hizmete bir tepki olarak gördüklerini belirtti.

Erdoğan'ın vizyonunda, İslam'ın getirdiği ahlak ve değerler manzumesinin görüldüğünü ifade eden Şihab, açlık, açgözlülük, tekelci politika, şiddet ve insanlığın maruz kaldığı zulümden kurtaracak çözümlerin bu yolla sunulabileceğini kaydetti.

Dünyaya umut veriyoruz
GÜNDEM
Dünyaya umut veriyoruz

"İslam ümmetini engelleme girişimleri başarısız oldu"

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Muaz el-Havalide ise Arap ve Müslüman halkların İslam dinini ve kimliğini müdafaa eden tüm şerefli tutumları desteklediğini belirtti.

  • Halkların, İslam ümmeti aleyhindeki düşmanca kampanyalara karşı mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi konumunu çok takdir ettiğini kaydeden Havalide, "İslam ümmeti, sömürgeciliğe varan saldırılara maruz kaldı. Ancak İslam ümmetinin yayılmasını engelleme girişimlerinin tamamı, sonunda başarısız oldu." dedi.

"İslam'a yönelik saldırılarla karşı karşıya gelecek Arap lider yok"

  • Havalide, ayrıca İslam dininin ve ümmetinin imajını karalamaya çalışan saldırılarla karşı karşıya gelecek resmi düzeyde Arap liderlerinin olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Muhasebe hizmetlerinin asgari ücretleri belli oldu
EKONOMİ
Muhasebe hizmetlerinin asgari ücretleri belli oldu

"Türkiye'nin rolü önemli"

Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam'ı savunmadaki rolünün önemli olduğunu söyledi.

Adayile, bazı Arap ve Müslüman liderlerin tutumlarının ve davranışlarının İslam'a yönelik saldırılara hız kazandırdığını dile getirdi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri İstişare Toplantısı'na gönderdiği video mesajda,Müslümanlar arasında istişare ve diyaloğun önemine vurgu yapmıştı.
Abone Ol Google News
Yunanistandan montaj rezilliği

Yunanistan'dan montaj rezilliği

'​Oruç Reis'i kovduk' yalanı ile Yunanlıları kandırdılar.
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

​Bakan Yardımcısı Çataklı açıklama yaptı.
Ezan arası veren baro

Ezan arası veren baro

​İstanbul 2 Nolu Baro 'İnisiyatif' grubunun başkan adayı Cavit Tatlı oldu.
Ağır hasta uyarısı

Ağır hasta uyarısı

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Piyasaların beklentisi <br>faizlerin artırılmaması

Piyasaların beklentisi
faizlerin artırılmaması

Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak.
Azerbaycan <br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

İşgal altındaki ​21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı.
Asırlık yolların inşası

Asırlık yolların inşası

​Erzurum, “ulaşılabilir şehirler” sıralamasında zirveye oynamaya başladı.
Aslan payı eğitim ve sağlığın

Aslan payı eğitim ve sağlığın

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bütçe sunumu.

​Azerbaycan, Karabağ'ı temizlerken Orta Asya'da sessizlik hakim.
Bakanlıktan <br>aşı açıklaması

Bakanlıktan
aşı açıklaması

Daha fazla grip aşısı alındı, risk grubuna göre yapılacak.

Karabağ Futbol Takımı'ndan ses getiren karar.
Sokağa çıkma yasağı sinyali

Sokağa çıkma yasağı sinyali

​Reuters 'üst düzey bir yetkili isme' dayandırıp son dakika geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.