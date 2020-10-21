Filistin ve Ürdün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare çağrısına destek: Erdoğan sorunu teşhis edip tedavisini de söylüyor

Fetih Hareketi Sözcüsü Hasan Hamayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir krizden çıkmanın en kestirme yolunun istişare ve diyalog olduğunu belirterek, Müslümanların içinde bulunduğu üzücü durumdan çıkması için diyaloğun çok önemli olduğunu vurguladı.

"Muzdarip Filistin halkı için geçerli"

Erdoğan'ın Müslümanların yüzleştiği terör, açlık, iç kavgalar, tefrika gibi sorunlara ilişkin açıklamasında yaptığı diyalog ve istişare çağrısını değerlendiren Hamayel, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamasının Filistinlileri öldüren topraklarını ve kaynaklarını çalan işgal devletinin teröründen muzdarip Filistin halkı için geçerli olduğunu aktardı.

"Erdoğan, Macron'un söylem ve uygulamaları karşısında İslam'ı savunan bir konuşma yaptı"

Gazze'den İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı söyleminde ve politikalarında görülen ırkçı karalama girişimleriyle mücadelede İslam'ı savunan bir konuşma yaptığını ifade etti.

"Erdoğan sadece teşhis etmiyor, tedaviyi de söylüyor"

Erdoğan'ın Müslümanların birliğini parçalamayı hedefleyen mezhepçi projeler ve fitneler gibi Müslümanların gerilemesinin nedenlerini teşhis ettiğini söyleyen Şihab, "Erdoğan'ın çabaları, teşhis girişimiyle sınırlı kalmıyor; Kur'an-ı Kerim ve sünnete yönelmek olan tedavisini de söylüyor." dedi.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslümanları hedef alan Macron'a yanıt: Asıl gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları, Başkanları, Başmüftüleri İstişare Toplantısı'na video mesaj ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Emmanuel Macron'un açıklamalarına cevap verdi. Erdoğan, ''Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. 'Aşırılıkla mücadele' kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade; zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Türkiye büyük bir güç"

Şihab, Türkiye'yi İslam'ı savunmada, batının sömürge baskısıyla mücadelede ön saflarda yer alan büyük bir güç, Fransa ve diğerlerinin yer aldığı batılı müdahaleleri de İslam medeniyet projesinin tamamlaması çabası bağlamında Türkiye'nin İslam'a ve Müslümanlara sunduğu hizmete bir tepki olarak gördüklerini belirtti.

Erdoğan'ın vizyonunda, İslam'ın getirdiği ahlak ve değerler manzumesinin görüldüğünü ifade eden Şihab, açlık, açgözlülük, tekelci politika, şiddet ve insanlığın maruz kaldığı zulümden kurtaracak çözümlerin bu yolla sunulabileceğini kaydetti.

GÜNDEM Dünyaya umut veriyoruz

"İslam ümmetini engelleme girişimleri başarısız oldu"

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Muaz el-Havalide ise Arap ve Müslüman halkların İslam dinini ve kimliğini müdafaa eden tüm şerefli tutumları desteklediğini belirtti.

Halkların, İslam ümmeti aleyhindeki düşmanca kampanyalara karşı mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi konumunu çok takdir ettiğini kaydeden Havalide, "İslam ümmeti, sömürgeciliğe varan saldırılara maruz kaldı. Ancak İslam ümmetinin yayılmasını engelleme girişimlerinin tamamı, sonunda başarısız oldu." dedi.

"İslam'a yönelik saldırılarla karşı karşıya gelecek Arap lider yok"

Havalide, ayrıca İslam dininin ve ümmetinin imajını karalamaya çalışan saldırılarla karşı karşıya gelecek resmi düzeyde Arap liderlerinin olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

EKONOMİ Muhasebe hizmetlerinin asgari ücretleri belli oldu

"Türkiye'nin rolü önemli"

Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam'ı savunmadaki rolünün önemli olduğunu söyledi.

REKLAM

Adayile, bazı Arap ve Müslüman liderlerin tutumlarının ve davranışlarının İslam'a yönelik saldırılara hız kazandırdığını dile getirdi.