Dünyaya umut veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Milletimizin istiklaline ve istikbaline, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize, vatanımıza uzatılan her eli kıracağız.” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve 3 saat 15 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda sağlıktan güvenliğe ve yatırımlara kadar Türkiye içinde ve dışında yaşanan pek çok gelişmeyi kapsamlı şekilde ele aldıklarını söyledi.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslümanları hedef alan Macron'a yanıt: Asıl gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları, Başkanları, Başmüftüleri İstişare Toplantısı'na video mesaj ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Emmanuel Macron'un açıklamalarına cevap verdi. Erdoğan, ''Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. 'Aşırılıkla mücadele' kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade; zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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VATANIMIZA UZATILAN HER ELİ KIRACAĞIZ

Türkiye’nin istikrarı ve gücüyle kararlılıkla hedeflerine yürümeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Elbette bölgemizdeki tüm krizleri sınırlarımız içine taşıma senaryoları, planları, gayretleri oldu. Terör örgütlerinin saldırılarından darbe girişimlerine, ekonomik tuzaklardan siyasi dışlama gayretlerine kadar her yöntem devreye sokuldu. Hamdolsun tüm saldırıları boşa çıkarmayı, tüm oyunları bozmayı başardık.” Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe ilgi alanları ile doğrudan veya dolaylı şekilde müdahil olduğu hususların tabii olarak genişlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Merkezinde yer aldığımız coğrafyanın bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız. Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Milletimizin istiklaline ve istikbaline, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize, vatanımıza uzatılan her eli kıracağız.”

HER KURUŞU MİLLETİMİZ İÇİN HARCANACAK

Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına sahip olma arayışı içinde bulunan Türkiye’nin kayda değer bir netice elde edebildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın her metreküpü bu ülkenin ve milletin refahı, huzuru, güvenliği, geleceği için kullanılacaktır. Aynı şekilde buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır.”

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı görevine seçilen Ersin Tatar’ı tebrik eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu seçim bölgemizde Kıbrıs Adası’nı doğrudan ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türkleri’nin sandıkta ortaya koydukları tercihi Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurma kararlılığının nişanesi olarak görüyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücü ve imkanlarıyla Kıbrıs Türkü’nün yanında yer almayı sürdürecektir.”

OYNAT 03:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin istiklaline ve istikbaline uzanan her eli kıracağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını pervasızca gaspına boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Azerbaycan'a tüm kalbimizle destek verdik vereceğiz. Bizi tasfiye etme hayalleri olanlara daha çok kabuslar yaşatacağız. Vatanımıza uzatılan her eli kıracağız' dedi. BiP'te paylaş

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DEMOKRASİYİ TANKLARIN ALTINDA ÇİĞNETMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca Türkiye’deki yönetimleri, demokrasiyi yeterince uygulamamakla itham edenlerin, şimdi demokrasi dışı yollarla ülkemizde yönetim değiştirme hesabı içine girdiklerini kaydetti. Erdoğan şöyle devam etti: “Biz, milli iradenin üstünlüğüne, demokrasiye, hukuka vurgu yaptıkça, darbe ve vesayet heveslilerinin çirkin yüzleriyle ve aşağılık üslupları ile karşılaşıyoruz. Bunların hepsini de eski alışkanlıkları ile yapılan son çırpınışlar olarak değerlendiriyoruz. Allah’ın izni ve milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir” Millete söyleyecek sözü, paylaşacak sevinci olmayanların son ümidinin, dışarıdan gelen destek vaatleri olduğunu vurgulayan Erdoğan “Halkımızın, 2023 seçimlerinde bu değerlendirmeyi en güzel şekilde yapacağına ve herkesi hak ettiği yere yerleştireceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

TÜM DÜNYAYA UMUT AŞILIYORUZ

Terör örgütlerinin küresel düzeyde etkinliği artan saldırıları ve tüm hızıyla süren koronavirüs salgınının, tüm dünyada bir panik haline yol açtığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Daha düne kadar kimi parasına, kimi silahına, kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek, efelik taslayan devletler, bugün artık giderek derinleşen sosyo-ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Türkiye, yeni küresel ve bölgesel arayışlarının, güçlü siyasi ve ekonomik yapısı ile yükselen yıldızı konumundadır. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça, bölgemizde, birlikte tüm dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo elbette birilerini rahatsız ediyor, karşılarında geçmişte iki çift lafla veya birkaç küçük hamleyle sindirdikleri Türkiye’nin olmadığını gördükçe de öfkeleri artıyor.”

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AMAÇ İSLAM İLE HESAPLAŞMAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam’ın yükselişinden rahatsız olanların dinimize saldırdığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca online düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları/Başkanları/Başmüftüleri İstişare Toplantısı’na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır”

HEDEFLERİ PISIRIK MÜSLÜMAN VATANDAŞ

Yakın zamanda gündeme getirilen ‘Fransız İslamı’, ‘Avrupa İslamı’, ‘Avusturya İslamı’ gibi kavramlar, bunun en son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. ‘Aşırılıkla mücadele’ kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade; zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor.

OYNAT 00:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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İKİ SINIFTA DAHA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini, ortaokullarda 5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu sınıflarda 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatacaklarını bildirdi. Erdoğan “Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.” dedi. Lisans seviyesindeki öğrenciler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı ‘Star’ olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nı başlattıklarını kaydeden Erdoğan, “Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek” dedi. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağının görüldüğünü belirten Erdoğan “Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Durmayacağız