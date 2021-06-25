Filistin yönetimini eleştiren Nizar Benat 'dövülerek' öldürüldü

Filistinli muhalif isimlerden insan hakları savunucusu Nizar Benat, Filistin güvenlik güçleri tarafından El Halil’deki evinde darp edilerek gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti. Benat’ın ailesi, El Kuds haber sitesine yaptıkları açıklamada, güvenlik görevlilerini “Benat’ın başına sopalar ve demir çubuklarla vurmakla” suçladı.

Benat’ın kuzeni Hüseyin Benat 25 silahlı kişinin Nizar Benat uyurken evini bastığını ve yüzüne biber gazı sıktıklarını söyledi. Hüseyin Benat, “Çok sayıda görevli kuzenimin bütün elbiselerini çıkardı ve 8 dakika durmadan dövdü” dedi.

Aile adına konuşan Ammar Benat ise Nizar Benat'a suikast yapıldığını ifade etti. Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından sabah saat 3 buçukta gözaltına alındığını kaydeden Ammar, "Güvenlik güçleri Benat'ın evinin kapısını patlatarak içeri girdi. Sopa ve demir coplarla onu darbettiler" dedi. Ammar sözlerine şöyle devam etti: "Benat'a güvenlik güçleri biber gazı da sıktı. Kaba bir şekilde elbiselerini soydular ve kanlar içinde dövülerek götürüldü" dedi.

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Nizar Benat'ın cenaze töreni.

Benat’ın ölümü Batı Şeria’da şiddetli protestolara yol açtı. Filistin Yönetimi'nin merkezi Ramallah’ta toplanan yüzlerce kişi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın istifasını istedi. Polisin göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttığı sırada bir gaz kapsülü göstericilerden birinin yüzüne isabet etti. Yaralanan gösterici hastaneye kaldırıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kenti valisi Cebrin el-Bekri yaptığı yazılı açıklamada, Benat'ın bu sabah savcılık kararıyla Filistin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını belirterek 'Gözaltı sırasında sağlık durumunun kötüleştiğini ve el Halil Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ve hastanede vefat ettiğini' ifade etti. Başbakan Muhammed Shtayyeh ise Benat’ın ölümü ile ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Benat'ın evi kurşunlandı

Facebook’ta yayınladığı videolarda Filistin Yönetimi’ndeki yolsuzlukları eleştiren Benat, daha önce de Filistin güvenlik güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı. Milletvekilleri seçimlerinde de aday olan Benat iki ay önce evinin kurşunlandığını açıklamıştı.

Hamas'tan açıklama

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Nizar Benat'ın ölümünden Filistin güvenlik servisi sorumlu tutularak olayın şiddetle kınandığı belirtildi. Benat'ın ölümünün tüm sorumluluğunun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ait olduğu belirtilen açıklamada, "Bu, Filistin Yönetimi ve Filistin güvenlik servisinin halkımızın ve muhalif aktivistlere karşı tutumunu yansıtan önceden tasarlanmış organize bir suçtur" ifadelerine yer verildi.

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Benat'ın cenazesinde protesto gösterileri yapıldı.

İnsan hakları örgütleri soruşturma başlatılmasını talep etti

İnsan hakları örgütleri ve Filistin'deki gruplar Nizar Benat'ın gözaltına alınmasının hemen ardından ölümünü kınayarak soruşturma açılmasını talep etti. Filistin İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Benat'ın hayatını kaybetmesi hadisesinin çok ciddiye alındığı, olayla ilgili soruşturmanın başladığı, cesedin otopsisine Komisyon tarafından görevlendirilen bir adli tıp doktorunun da katılacağı ve soruşturma tamamlanınca sonucun derhal açıklanacağı ifade edildi.

AB 'üzüntülerini' dile getirdi

Avrupa Birliği (AB) Filistinliler Delegasyonu, Benat'ın ölümü nedeniyle "üzüntülerini" ifade etti. Delegasyon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aktivist ve eski aday Benat'ın güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasının ardından ölümü karşısında şaşkınlıklarını ifade etti. AB Delegasyonu ivedilikle bağımsız, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını istedi.

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