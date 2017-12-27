Filistinlilere saldıran İsrailli vekile özel koruma

İsrail meclisi Knesset Koruma Biriminin, İsrail cezaevindeki Filistinli tutukluların ailelerine "ırkçı" saldırıda bulunan Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı aldığı belirtildi.

Jerusalem Post gazetesinin Knesset'te görevli ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak sözlü saldırıda bulunan Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı alındı.

İsrail'de Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan, Filistinli mahkumların ailelerini taşıyan otobüsü durdurdu ve onlara hakaret etti.

Hamas da tepki gösterdi

İsrail hapishanesinde tutuklu yakınlarını ziyarete giden Filistinlilerin otobüsünü durduran İsrailli milletvekili Oren Hazan, tutuklu yakınlarına sözlü saldırıda bulundu. Tutuklulara hakaretler yağdıran Hazan’a, Hamas tepki gösterdi.

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise, tutuklu Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının bugün İsrail Parlamentosu Knesset’te oylamaya sunulacağını açıkladı.

İsrail’deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü kameralar eşliğinde basarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu. Yerel basına yansıyan görüntülerde Hazan’ın otobüs içinde tutuklulardan birinin annesine yönelerek kadının ve ziyaret etmek istediği oğlunun ismini sorduğu yer aldı.

OYNAT 01:19 İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti! İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.

Kadının, sorusunu cevaplamaması üzerine Hazan’ın Filistinli annenin oğluna “Oğlun bir köpek” diyerek hakaret ettiği, annenin ise milletvekiline karşılık verdiği duyuluyor. Filistinli kadının cesareti üzerinde şaşkına dönen Hazan’ın, “Sizi umursamıyoruz ve eğer güzel konuşmaktan anlamıyorsanız güçten anlayacaksınız." tehdidini savurduğu görülüyor. Hazan’ın kışkırtmalarına yüreklilikle cevap veren kadın, şöyle konuştu:

İster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün

Kendisinden, “kibar konuşmasını” isteyen bir başka kadına Hazan’ın, “O kadın oğlunu, öldürmek ve nefret etmek için yetiştirmiş. Onun gibiler için kibar olmayacağım.” şeklinde küstahça cevap verdiği belirtiliyor. Hakaretlerle yetinmeyen Hazan, tehditlerine "Böyle devam ederseniz eşlerinizi ve çocuklarınızı göremezsiniz." sözleriyle devam ediyor.