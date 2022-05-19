Dünya Finlandiyadan NATO açıklaması Türkiyenin her türlü endişesini görüşmeye hazırız
AVRUPA

Finlandiya'dan NATO açıklaması: Türkiye'nin her türlü endişesini görüşmeye hazırız

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye'nin her türlü endişesini görüşmeye hazırız" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirten Niinistö "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Finlandiyadan NATO açıklaması: Türkiyenin her türlü endişesini görüşmeye hazırız
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile çalıştıklarını belirtirken, Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını söyledi.

"Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, kendilerine verdiği destekten dolayı Biden'a teşekkür etti.

Ülkesinin NATO'ya ortak güvenlik garantileri konusunda katkı yapmaya hazır olduğunu belirten Niinistö, "Tüm NATO müttefiklerinden üyeliğimizin onaylanması noktasında güçlü destek umuyoruz." ifadesini kullandı.

Niinistö, Türkiye'nin son dönemde kendilerinin üyelik başvuruları konusunda bazı endişelerini dile getirdiğini anımsatarak "Finlandiya her zaman Türkiye ile gururlu ve iyi ikili ilişkiler kurdu. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabıkız. Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz. Üyeliğimize yönelik aklınızda oluşabilecek tüm endişeleri konuşmaya hazırız." mesajını verdi.

Halihazırda bu konuda Türkiye ile diyalog halinde olduklarını belirten Niinistö, bu görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti.

İsveç Başbakanı Andersson da katılımlarının NATO'yu daha da güçlü bir hale getireceğini ifade ederek "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz." dedi.

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