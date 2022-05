Finlandiya'dan NATO açıklaması: Türkiye'nin her türlü endişesini görüşmeye hazırız Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye'nin her türlü endişesini görüşmeye hazırız" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirten Niinistö "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz." dedi.

Abone Ol