Dünya ABD Başkanı Biden Finlandiya ve İsveçin NATOya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongreye gerekli bildirimlerde bulunduk
AMERİKA

ABD Başkanı Biden: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduk

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden: Finlandiya ve İsveçin NATOya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongreye gerekli bildirimlerde bulunduk
Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri üçlü toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Biden, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine güçlü destek verdiğini belirterek söz konusu iki ülkenin üyeliğinin NATO'yu daha güçlü hale getireceğini ifade etti.

Son derece olumlu bir görüşme yaptıklarının altını çizen Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongreye gerekli bildirimlerde bulunduklarını ve Kongrenin de buna olumlu yaklaştığını bildirdi.

Biden, NATO'nun açık kapı politikasının devam ettiğine işaret ederek "NATO'ya katılan yeni ülkeler hiçbir zaman başka bir ülkeye tehdit olmamıştır." dedi.

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