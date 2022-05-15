Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan BAEye taziye ziyareti
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan BAE'ye taziye ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’a taziyelerini iletti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan BAEye taziye ziyareti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan BAE'ye taziye ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı sonrası BAE'ye taziye ziyaretinde bulundu.

“Barış, açık sözlülük ve diyalog”

Ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirlenen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile başkent Abu Dabi’de görüşen Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki “barış, açık sözlülük ve diyalog” temellerine dayalı iletişime değindi.

ABD heyeti BAE’ye geliyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris önderliğindeki bir heyet de, ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve ikili ilişkileri desteklemek adına yarın BAE’ye gelecek.

Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, Cuma günü hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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