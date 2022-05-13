Dünya BAE Devlet Başkanı Al Nahyanın cenazesi toprağa verildi
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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın cenazesi toprağa verildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Merkezi AA
BAE Devlet Başkanı Al Nahyanın cenazesi toprağa verildi
BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan'ın cenaze namazı Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Kraliyet ailesinin katılımıyla başkent Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayid el-Evvel Camisi'nde kılındı.

Al Nahyan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toğrağa verildi.

Suudi Arabistan'da gıyabi cenaze namazı

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da, Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla bugün yatsı namazından sonra Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de gıyabi cenaze namazı kılınacağı duyuruldu.

Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın bugün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

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