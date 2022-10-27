Dünya Fransa hükümetinden tartışma yaratan sosyal güvenlik hamlesi
AVRUPA

Fransa hükümetinden tartışma yaratan sosyal güvenlik hamlesi

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının tamamının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için dün Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladı. Borne, sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının tamamının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi amacıyla Anayasa’nın ilgili maddesini dün uygulamaya koydu.

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Haber Merkezi Diğer
Fransa hükümetinden tartışma yaratan sosyal güvenlik hamlesi
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının tamamının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için dün Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.

Borne, sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının tamamının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi amacıyla Anayasa’nın ilgili maddesini dün uygulamaya koydu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) Milletvekili Eric Coquerel, bu sabah çıktığı France 2 kanalında hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini söyledi.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ

Hükümetin bir haftada üçüncü kez aynı maddeyi kullanması, muhalefet kanadında tepkilere yol açtı.

Borne, geçen haftada da 2023 bütçesinin ilk kısmının ve sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının üçüncü kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulamıştı. Hükümetin bu adımlarına karşı muhalefet, gensoru önergeleri vermişti. Gensoru önergeleri, mecliste gerekli salt çoğunluk toplanamamış ve reddedilmişti.

Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis’ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor. Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

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