Fransa savaş ekonomisine geçiyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte Avrupa’nın unuttuğu savaş tekrar kapısına dayandı. İkinci Dünya Savaşı’ndan beridir askeri harcamaları minimum düzeyde tutan kıta ülkeleri, Rus istilası sonrası en kötü senaryoya hazırlanmak için düğmeye bastı. Acı gerçekle yüzleşen birçok Doğu Avrupa ülkesi, ABD yapımı askeri teçhizat siparişi verdi. Stoklarında birkaç günlük mermisi kaldığı ortaya çıkan Almanya’nın orduya 100 milyar euroluk modernizasyon ve silahlanma kaynağı ayırmasının ardından, Fransa lideri Macron da “Fransa’nın savaş ekonomisine geçmesi gerektiğini açıkladı.

BAĞIMSIZ SAVUNMA ENDÜSTRİMİZ BÜYÜMELİ

Silah endüstrisi fuarı olan Eurosatory’de konuşan Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından savunma bütçelerinin artırılması çağrısında bulundu. Avrupa’nın diğer ülkelerden bağımsız ‘çok daha büyük bir savunma endüstrisine sahip olması’ gerektiğini vurgulayan Fransız lider, “Uzun süre içinde bulunacağımızı düşündüğüm bir savaş ekonomisine girdik” dedi.

ALTI YILLIK PLAN

Dünya genelinde jeopolitik ortamın değiştiğine işaret eden Macron, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na altı yıllık bir askeri gelişim planı hazırlama talimatı verdiğini açıkladı. “Yeni planlama için stratejik değişiklikleri beklemedik” diyen Fransız lider, ancak Ukrayna savaşının ‘daha hızlı hareket etmek için ve düşük maliyetle gücü artırmak için ek bir ihtiyaç’ oluşturduğunu belirtti. Macron’un 2017’de iktidara gelmesinden bu yana Fransız askeri harcamaları kademeli olarak arttı. Fransa’da 2022’de 43 milyar dolara ulaşan askeri harcamaların 2025’te 52 milyar dolara ulaşması planlanıyor.

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Olaf Scholz

ALMANYA’DAN ORDUYA DEV KAYNAK

Öte yandan Ukrayna krizi, Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da da silahlanmayı tetiklemişti. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Avrupa’nın en güçlü ordusunu kuracağını açıklarken, ülkede savunma yatırımları ve ordunun modernizasyonuna 100 milyar euroluk dev bütçe ayrıldı. Berlin yönetimi, 100 milyar euroluk ek fonla Avrupa üretimi Tornado jetlerinin yerine ABD’den 35 adet F-35 savaş uçağı alacak. Bunun yanı sıra yeni askeri nakliye helikopterlerinin satın alınması ve askerlerin donanımlarının iyileştirilmesi planlanıyor. Avrupa ülkelenin peş peşe savunma bütçelerini güçlendirmesi ve ordularına yatırımı artırması, “Avrupa silahlanma yarışına mı girdi” sorusunu gündeme getirdi.

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