Dünya Fransa İngiltere ile sınırını şartlı olarak yeniden açıyor 6 Ocaka kadar
AVRUPA

Fransa İngiltere ile sınırını şartlı olarak yeniden açıyor: 6 Ocak'a kadar

Fransa, koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren Fransızlar, Fransa’da veya Avrupa bölgesinde ikamet edenler ve önemli seyahatler yapmak zorunda olanlar 72 saat içinde yapılmış ve negatif sonuçlu Covid-19 test sonucu veya antijen testi sunmaları koşuluyla Fransa’ya girebilecekleri ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı.
Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı.

Fransa, daha bulaşıcı olan yeni Covid-19 türü nedeni ile İngiltere ile sınırlarını kapatmasının ardından yarından itibaren negatif sonuçlu Covid-19 testi şartıyla sınırlarını yolculara yeniden açıyor.

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19 türü nedeni ile birçok ülke İngiltere’ye ulaşımı askıya almıştı. Askıya alınan ulaşımlar nedeni ile İngiltere’den Avrupa’ya geçiş noktalarında kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Fransa, geçtiğimiz pazar günü virüsün yeni türü nedeni ile İngiltere’ye olan tüm ulaşımı 48 saatliğine askıya aldığını duyurmuştu.

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6 Ocak'a kadar

Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren Fransızlar, Fransa’da veya Avrupa bölgesinde ikamet edenler ve önemli seyahatler yapmak zorunda olanlar 72 saat içinde yapılmış ve negatif sonuçlu Covid-19 test sonucu veya antijen testi sunmaları koşuluyla Fransa’ya girebilecekleri ifade edildi. Başbakanlık, bu uygulamanın 6 Ocak tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.

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