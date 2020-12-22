Fransa mutasyon nedeniyle Manş Tüneli'ni İngiltere'ye kapattı

İngiltere’de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından Avrupa genelinde endişe hakim oldu. İngiltere’nin açıklamasıyla 40’tan fazla ülke İngiltere’den gelişleri askıya alırken Fransa, 48 saatliğine İngiltere sınırını kapattı.

Fransa’ya geçişlerin yapıldığı Dover Limanı kapatılırken, Manş Tüneli’nde de geçiş durdu. Fransa’dan İngiltere’ye tek yönlü sevkiyata izin verilmesiyle, en az bin 500 tır İngiltere’de mahsur kaldı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 650 kamyonun Manş Tüneli’ne bağlantı yapan M20 otoyolunda beklediğini, 873 kamyonun ise park halinde beklediğini söyledi. Bakan Patel, İngiltere ve Fransa arasında Manş Tüneli’nde yaşanan geçiş sorunun çözümü için görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

İngiliz Bilim Danışmanı: Mutasyon virüs her yerde

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İngiltere Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, mutasyon virüsün her yerde olduğunu söyledi. Vallance, birçok bölgenin daha dördüncü aşamada olması gerektiğini dile getirdi. İngiltere’de dördüncü aşama kurallarının uygulandığı alanlarda 17 milyon kişi bulunuyor.