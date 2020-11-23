Fransa Milli Görüş Teşkilatı’ndan Macron’un ‘Fransız İslamı’ projesine destek

Fransa'da hükümet, “İslamcı ayrılıkçılık"la mücadele etmek gerekçesiyle "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendirme yasası" adıyla ‘Fransız İslamı’nı oluşturmaya çalışıyor. Fransa’daki Müslümanları baskı altına alan yasayla kamu yardımı almak isteyenlerin "Cumhuriyet Değerleri Şartı'nı imzalama ve bu şarta uyma" koşulunu yerine getirmesi gerekiyor.

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Elysee Sarayı'nda Macron'la bir araya geldiler

Yasayla ilgili tartışma sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Fransa İslam Konseyi (CFCM) temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeye Milli Görüş Fransa Teşkilatı da katılırken, toplantının ardından açıklama yayımlayan teşkilat, Macron’un projesine destek verdi.

Milli Görüş Fransa tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elysee Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Macron ve İçişleri Bakanı’yla görüşme onur ve mutluluğunu yaşadık. İki saati aşkın sürede, Ulusal İmamlar Konseyi projemizi sunduk. Bu gelişmeden dolayı büyük mutluluk duyduk. Bu projeyi yalnızca bir tek vizyonla, cumhuriyetçi vizyonla hazırladık. Fransız ve Müslüman olarak bizler, cumhuriyet değerlerine son derece bağlıyız. Hümanist ve açık bir İslam’ı savunuyoruz. Fransa’da, yabancı ülkelerden tümüyle bağımsız bir Müslüman toplumu istiyoruz. İmamlar Konseyi’yle politik İslam ve yabancı müdahalesinin reddidir. Cumhurbaşkanı Macron’a Milli Görüş olarak, bütün tecrübe ve bilgimizi bu projeye katkı sunmak için kullanacağımızı söyledik."