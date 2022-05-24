Dünya Fransa Parisi Haitiden alınan haraçlarla inşa etti
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Fransa Paris'i Haiti'den alınan haraçlarla inşa etti

New York Times'ın 'Ransom' (Fidye) adlı kapsamlı haberinde, Eyfel Kulesi'nin yapımını finanse eden Fransız bankası Crédit Industriel et Commercial'in (CIC), Haiti'den 'bağımsızlık bedeli' altında para aldığı iddia edildi.

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Fransa Parisi Haitiden alınan haraçlarla inşa etti
Foto: Arşiv.

Haberde, Haiti'nin 64 yıl boyunca Fransa'ya yaptığı ödemelerin takip edildiği ve söz konusu ödemelerin bugün yaklaşık 560 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

  • Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti'nin, iki yüzyılı aşkın bir süre önce bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Fransızlar savaş tehdidi altında para talep etmemiş olsaydı, bugün çok daha farklı bir durumda olabileceği ifade edildi.

CIC'nin, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Haiti hazinesinden Fransa'ya milyonlarca dolar aktardığı öne sürüldü. Haberde, bankanın, söz konusu sömürge dönemine ait arşivlerinin neredeyse tamamının yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

İddiaların odağındaki bankanın konuyu araştırmaya başlayacağı kaydedildi.

Haber İngilizce, Fransızca ve Haiti dilinde yayınlandı.

Haitili tanınmış bir gazeteci Nancy Roc, haberin Haiti dilinde de yayınlanmasına vurgu yaparak "Bugün Haiti için yapabileceğiniz en büyük hizmet, bu araştırma haberini okumaktır" ifadesini kullandı.

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