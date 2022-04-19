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Dünya Fransa Rus petrolüne ambargo için AByi ikna etmeye çalışıyor
AVRUPA

Fransa Rus petrolüne ambargo için AB'yi ikna etmeye çalışıyor

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediklerini belirtti. Öte yandan Le Maire, Avrupa Birliği düzeyinde Rus petrolüne bir ambargonun hazırlık aşamasının yapıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Fransa Rus petrolüne ambargo için AByi ikna etmeye çalışıyor
Arşiv

Paris yönetimi, Rus enerjisine ambargo uygulanması konusunda girişimlerini sürdürüyor.

Le Maire, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın birkaç yıldır para kaynağının gaz değil petrol olduğunu söyledi.

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"Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile her zaman kömüre ve Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediğimizi söyledik. Kömüre ambargo uygulandı." diye konuşan Le Maire, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşananlar göz önüne alındığında Rusya'dan petrol ithalatını durdurmanın gerekli olduğunu kaydetti.

Le Maire, Rus petrolüne ambargo konusunda Avrupalı ortaklarını ikna etmeye çalıştıklarını, bazılarının çekinceleri bulunduğunu ifade etti.

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