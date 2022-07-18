Dünya Fransada alevler durdurulamıyor Kırmızı alarm verilen ülkede uçakların üçte biri bakımsız olduğu için operasyonlara katılamıyor
AVRUPA

Fransa'da alevler durdurulamıyor: Kırmızı alarm verilen ülkede uçakların üçte biri bakımsız olduğu için operasyonlara katılamıyor

Fransa’nın güneybatısında bulunan Gironde bölgesinde başlayan yangın sebebiyle 14 bin 300 hektarlık yeşil alan küle döndü. Pek çok insanın tahliye edildiği bölgede, aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ülkede, yangın söndürme uçaklarının üçte birinin bakımının yapılmaması nedeniyle operasyonlara katılamadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada alevler durdurulamıyor: Kırmızı alarm verilen ülkede uçakların üçte biri bakımsız olduğu için operasyonlara katılamıyor
Fransa'da yangın günlerdir sürüyor

Aşırı sıcaklar, Avrupa’nın güneyini etkisi altına aldı. Fransa ve İspanya'da çıkan orman yangınları, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yetkilileri alarma geçirirken, kavurucu yaz sıcaklıkları ile birleşince binlerce insan evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde başlayan yangın, altı gün geçmesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın küle döndüğü öğrenildi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Ülkede Gironde'un da içinde olduğu 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verildi. Sıcaklıkların artması yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Öte yandan yangın söndürme uçaklarının üçte birinin bakımının yapılmaması nedeniyle operasyonlara katılamadığı öğrenildi.

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