Akdeniz ateş çemberi: Bölge ülkeleri yangın ve aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Avrupa’nın güneyinde hava sıcaklıklarının 40 derece üstüne çıkması nedeniyle başlayan orman yangınları sürüyor. İspanya, Portekiz, Fransa, Fas ve Yunanistan, aşırı sıcaklar ve hızla yayılan alevlerle mücadele ediyor. İspanya’nın kimi bölgelerinde termometreler 45 dereceyi gösterirken, yüzlerce kişi sıcaklık nedeniyle yaşamını yitirdi. Portekiz’de Pinhao kasabasında perşembe günü hava sıcaklığı 47 derece olarak ölçüldü. Fransa’nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde yangın dolayısıyla 12 bin kişi tahliye edildi. Fas’ta yangın sebebiyle 19 köy boşaltılırken, Yunanistan’da çıkan çok sayıda orman yangınında ise 15 bin dönüm alan kül oldu.

İSPANYA’DA 360 CAN KAYBI

İber Yarımadası’nı vuran sıcak hava dalgası nedeniyle son birkaç hafta içinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İspanya merkezli La Vanguardia gazetesi, sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aştığı İspanya’daki sıcak hava dalgası nedeniyle en az 360 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İspanya’nın bazı bölgelerinde sıcaklık 45 dereceye ulaşırken, yetkililer sadece geçen cuma günü aşırı sıcaktan 123 kişinin öldüğünü duyurdu. İspanya Başbakanı Perdo Sanchez, yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksek sıcaklıklar karşısında aşırı risk altındayız” dedi.

TERMOMETRELER 47 DERECEYİ GÖSTERDİ

Portekiz’in genelinde termometreler 40 santigrat derece üstünü gösterirken, kuzeydeki Pinhao kasabasında önceki gün 47 derece sıcaklık ölçüldü. Bunun şimdiye kadar ülkede temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Ayrıca Portekiz’deki orman yangınları nedeniyle 160’tan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, bu yıl Portekiz genelinde 300 kilometrelik bir alanın yandığını açıkladı.

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MACRON İNCELEMELERDE BULUNDU

Orman yangınları, Fransa’nın Gironde bölgesini etkisi altına aldı. 14 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Gironde’deki Langon Valiliği, orman yangınlarının yayılmasından korktuklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Gironde bölgesindeki yangınlarla mücadele kapsamında kurulan İçişleri Bakanlığı’na bağlı acil durum merkezini ziyaret etti. Macron, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyini vuran yangınlarla cesurca mücadele eden üç bin itfaiyeciye teşekkür etti.

FAS’TA 19 KÖYÜ YANGIN SARDI

Fas’ın kuzeyinde 5 gündür devam eden yangınların evlere sıçraması nedeniyle çok sayıda köyde bin 300’den fazla aile tahliye edildi. AFP’nin haberine göre, bir kişinin hayatını kaybettiği Larache bölgesinde, yaklaşık 4 bin 660 hektarlık alan yandı. Yerel kaynaklara göre yangınlar şimdiye kadar 19 köye yayıldı. 40 dereceye yaklaşan yüksek sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle Ouezzane, Tetuan ve Taza illerinde yüzlerce hektar ormanlık alan yok oldu.

KOMŞUDA ORMANLAR KÜL OLDU

Yunanistan’da ise yüksek hava sıcaklıkları ve şiddetli rüzgar nedeniyle cuma gününden beri çok sayıda orman yangını yaşandı. Patra, Girit, Arkadia, Anavisos gibi bölgelerde çıkan yangınlara itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar ise yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Yangın nedeniyle bazı köyler tedbiren boşaltıldı. Atina Ulusal Gözlemevi’nin yaptığı açıklamaya göre, Girit’in Resmo kentinde çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 15 bin dönüm alan 24 saatten kısa sürede kül oldu.

HAYAT Avrupa'da alevler durmuyor