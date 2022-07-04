Dünya Yunanistanda 53 noktada orman yangını Dört köy tahliye edildi
AVRUPA

Yunanistan’da 53 noktada orman yangını: Dört köy tahliye edildi

Yunanistan’da yaz mevsiminin gelmesiyle yangınlar da artmaya başladı. Dün 53 noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 4 köy tahliye edildi.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan’da 53 noktada orman yangını: Dört köy tahliye edildi
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Yunanistan'da dün ülkenin 53 noktasında orman yangını çıktı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Rafaella Tzima, yüksek sıcaklıkların, şiddetli rüzgarların ve kuru hava koşullarının yangınları tetiklediğini söyledi. Vatandaşların şüpheli her durumda 199 itfaiye veya 112 acil durum hattını aramasının önemine değinen Tzima, “Bugün, yangın sezonunun ilk zor günüydü. Tüm Yunanistan şu an yüksek risk altında. Bu nedenle milli parklara ve ormanlara girişleri bir süre kısıtlamamız gerekebilir” dedi.

Mora’da 4 köy tahliye edildi

Mora Yarımadası’nda 2 helikopter ile 200’e yakın itfaiyeci, çok sayıda belediye çalışanı ve gönüllü dün öğleden sonra başlayan orman yangınlarına müdahale etmek için gece boyunca aralıksız çalıştı.

Achaia bölgesinin doğusundaki Portes Köyü yakınlarında başlayan orman yangını, güçlü rüzgarın da etkisiyle güneydeki Ileia’ya ya kadar sıçradı. Karagianeika ve Dalaboureika yerleşim yerleri de dahil olmak üzere 4 köy tahliye edildi. Portes Köyü’ndeki şüpheli yangının araştırılması için soruşturma ekibi kuruldu.

Yangınlar sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

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