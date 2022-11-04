Dünya Fransada aşırı sağcı vekil ırkçı ifadeleri nedeniyle meclisten 15 günlüğüne men edildi
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Fransa'da aşırı sağcı vekil 'ırkçı ifadeleri' nedeniyle meclisten 15 günlüğüne men edildi

Fransa'da aşırı sağcı milletvekili Gregoire de Fournas, başka bir milletvekiline karşı "ırkçı ifadeler" kullandığı gerekçesiyle Ulusal Meclisten 15 gün men cezası aldı.

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Haber Merkezi AA
Fransada aşırı sağcı vekil ırkçı ifadeleri nedeniyle meclisten 15 günlüğüne men edildi
Fransa'da aşırı sağcı milletvekili Gregoire de Fournas.

Fransa basınındaki habere göre, Ulusal Meclisteki oturumda, Fournas'ın söz konusu ifadeleri görüşüldü.

Oturumda, Fournas'a iki aylık milletvekili ödeneğinin kesilmesi ve 15 gün meclisten men cezası verilmesi kabul edildi.

  • Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, parlamentoda gerginliğe yol açan "ırkçı ifadelere" dair, ırkçılığın Fransız demokrasisinde yeri olmadığını söyledi.

Fransız parlamentosunda siyahi milletvekiline ırkçı hakaret
OYNAT 00:49
Fransız parlamentosunda siyahi milletvekiline ırkçı hakaret
Fransa parlamentosunda milletvekili olan Carlos Martens Bilongo'ya konuşması sırasında aşırı sağ partinin üyesi Gregoire de Fournas 'Afrika'ya geri dön!' diye bağırdı. Siyahi milletvekiline konuşması sırasında hakaret edilmesi sebebiyle tartışmaların başladığı parlamentoda görüşmelere ara verildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de söz konusu ifadelere yönelik yaptığı Twitter paylaşımında "utanç verici" nitelemesinde bulundu.

Ouest France gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "tahammül edilemez" ifadeler nedeniyle "incindiğini" belirterek, Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partisinin siyahi milletvekilli Carlos Martens Bilongo'ya desteğini bildirdi.

Bilongo'nun dün mecliste, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü, seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep olmuştu.

De Fournas ise sözlerinin yanlış anlaşıldığı ve kendisinin mültecileri kastettiğini belirtmişti.

Fransa Meclisi'nde ırkçı söylem: Afrika'ya geri dönsün
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Fransa Meclisi'nde ırkçı söylem: Afrika'ya geri dönsün
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