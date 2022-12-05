Dünya Fransada hastaneye siber saldırı 6 hasta başka yere nakledildi
AVRUPA

Fransa'da hastaneye siber saldırı: 6 hasta başka yere nakledildi

Fransız basınında yer alan habere göre, Yvelines vilayetinde farklı hastane ve kurumların oluşturduğu Versay Hastane Merkezi, cumartesi akşamı siber saldırıya uğradı. Saldırıyı bir grup bilgisayar korsanı üstlendi.

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Haber Merkezi AA
Fransada hastaneye siber saldırı: 6 hasta başka yere nakledildi
Arşiv

Fransız basınında yer alan habere göre, Yvelines vilayetinde farklı hastane ve kurumların oluşturduğu Versay Hastane Merkezi, cumartesi akşamı siber saldırıya uğradı.

Saldırıyı bir grup bilgisayar korsanı üstlendi.

Etkisi süren saldırı nedeniyle şimdiye kadar 6 hasta, bölgedeki başka hastanelere nakledildi.

Bazı ameliyatların iptal edildiği hastaneye yeni hasta alımı da azaltıldı.

3 bin personeli bulunan hastane merkezinin elektronik posta yoluyla gerçekleşen iletişimi de sekteye uğradı.

Olayla alakalı Versay Hastane Merkezi bünyesinde kriz birimi kuruldu ve siber saldırıya ilişkin ilgili makamlara şikayette bulunuldu.

Fransa Sağlık Bakanı François Braun, dün saldırının hastanenin tamamının yeniden düzenlenmesine yol açtığını belirtti.

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