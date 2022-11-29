Siber saldırılarla baş edemeyen ülkede daktilo ve mektup dönemi

Avustralya'da camiye yapılan çirkin saldırının ardından yerel halktan İslam'a yoğun ilgi: En az beş kişi Müslüman oldu

Avustralya'da camiye yapılan çirkin saldırının ardından yerel halktan İslam'a yoğun ilgi: En az beş kişi Müslüman oldu.