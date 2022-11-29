Dünya Siber saldırılarla baş edemeyen ülkede daktilo ve mektup dönemi
OKYANUSYA

Siber saldırılarla baş edemeyen ülkede daktilo ve mektup dönemi

Güney Büyük Okyanusya'da yer alan ada ülkesi Vanuatu'da resmi kurumlara gerçekleşen siber saldırıların ardından yetkililer, daktilo, mektup ve telefon defteri kullanmaya başladı.

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Siber saldırılarla baş edemeyen ülkede daktilo ve mektup dönemi
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Ada ülkesi Vanuatu'da hükümet sunucularına gerçekleşen siber saldırının ardından internet sitelerinin çökmesi sonrası, yetkililer daktilo, telefon defteri ve mektup kullanmaya başladı.

Guardian'da yer alan habere göre, 314 bin nüfuslu ülkede devlet ağlarına yönelik siber saldırılar iletişim ve koordinasyon gecikmeleri yaşanmasına neden oldu.

Siber saldırıyla tüm devlet e-postaları ve internet sitesi arşivleri çöktü. Siber saldırıyı gerçekleştiren hackerların fidye talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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