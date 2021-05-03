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Dünya Fransada Müslüman karşıtı "Generation Identitaire" oluşumunun faaliyetlerine son verildi
AVRUPA

Fransa'da Müslüman karşıtı "Generation Identitaire" oluşumunun faaliyetlerine son verildi

Fransa'da faaliyet gösteren ve göçmenlere savaş açtıklarını duyuran aşırı sağcı "Generation Identitaire" (Kimlikçi Nesil) grubunun feshedilmesine yönelik karar, Fransa Danıştay'ı tarafından onandı.

Haber Merkezi AA
Fransada Müslüman karşıtı Generation Identitaire oluşumunun faaliyetlerine son verildi
Arşiv

Danıştay tarafından açıklanan kararda, grubun hükümet tarafından 3 Mart'ta feshedildiği hatırlatıldı.

Grubun, Danıştay'a yaptığı feshin iptali başvurusunun değerlendirilmesi sonucu, söz konusu kararın, Generation Identitaire'in faaliyetlerinin kamu düzenine ve güvenliğine yönelttiği tehditle orantılı olduğu kaydedildi.

"İslam'a karşı ayrımcılık ve şiddeti meşrulaştırıyorlar"

Kararda, "Bu dernek, göç ve 'İslamcı terörle' mücadelenin tartışılmasına katkı sağlama adı altında, yıllardır yabancılara ve İslam dinine karşı ayrımcılık, nefret ve şiddeti meşrulaştıran ya da teşvik eden düşüncelerin propagandasını yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Grubun etkinlikleri, eylemleri ve söylemleriyle kendini kolluk kuvvetlerine alternatif olarak lanse ettiği vurgulanan kararda, Generation Identitaire'in yabancı düşmanlığı veya ırkçı düşünceler oluşturacak faaliyetlerde bulunduğuna işaret edildi.

Göçmenlere savaş ilan etmişlerdi

Göçmen, yabancı ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutum ve söylemleriyle bilinen ırkçı grup Generation Identitaire üyesi yaklaşık 30 kişi, 19 Ocak'ta Fransız Pireneleri'nde göçmen karşıtı operasyon başlattıklarını ve göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için "sınır devriyesi" atacaklarını açıklamıştı.

Ardından Saint-Gaudens Cumhuriyet Savcılığı, Generation Identitaire hakkında "halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin sonrasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Generation Identitaire'in göçmenleri hedef alan açıklamalarını "skandal" olarak nitelemiş ve grubun feshedilmesini gündeme aldıklarını aktarmıştı.

Darmanin, 3 Mart'ta grubun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bakanlar Kurulu'nda ayrımcılık, nefret ve şiddeti körüklediği gerekçesiyle feshedildiğini duyurmuştu.

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