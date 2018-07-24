Dünya Fransada sivrisinek kararnamesi Girişleri yasaklandı
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Fransa'da sivrisinek kararnamesi: Girişleri yasaklandı

Fransa'nın batısındaki Maine-et-Loire bölgesinin Briollay köyünde yaşanan sinek istilası sonrası kararname yayımlandı. Belediye Başkanı Marchand imzalı yayımlanan kararname ile sivrisineklerin şehre girişini yasakladı.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa’nın batısındaki Maine-et-Loire bölgesinin Briollay köyü, sellerin ardından sivrisinek istilasına uğradı. Belediye başkanı ise resmi bir kararname çıkararak sivrisinekleri yasakladı.

Yolda önü, kesilerek sivrisinek ısırığı şikayeti dinlemekten sokağa çıkamaz hale gelen Belediye Başkanı Andre Marchand, bir belediye meclisi üyesinin tavsiyesine uyup resmi kararname çıkardı.

Briollay sınırları içinde sivrisinekleri yasaklayan kararnamenin muhataplarına “vız gelip tırıs gideceğini bildiğini” vurgulayan Marchand, sadece kasaba halkına mesaj vermeye çalıştığını söyledi.

France Info radyosuna konuşan belediye başkanı ”Aslında elimden hiçbir şey gelmeyeceğini yerel halkın anlamasını sağlamanın esprili bir yoluydu. Gerçekten de çoğu bunu komik buldu” dedi.

Şakayla yetinmeyen Marchand, belediye meclisi, kreş ve ilkokulların yakınlarına ‘sivrisenk savan tuzaklar’ kurdu. Yerel halk da bahçelerine sivrisenk savarlar yerleştirdi.

Havadaki nem oranının düşmesiyle birlikte sivrisinek sayısı giderek azalırken Marchand bir dahaki selde yine sivrisinek istilasına uğramalarının kaçınılmaz olacağını belirtti.

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