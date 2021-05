Fransız aktivist İsrail'e tepki gösterdiği için ülkesinde saldırıya uğradı

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'e yönelik saldırıları gün geçtikçe artarak devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi.

İsrail'i protesto eden Fransız'a şiddet

Söz konusu saldırılara ülkesinde sokağa çıkarak tepki gösteren Fransız aktivist Jean Hugon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, söz konusu eylemi nedeniyle aşırı sağcılar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Hastaneden elindeki Filistin bayrağıyla öğlen saatlerinde saldırıya uğradığını fakat doktorların kendisine darp raporu bile vermediğini ifade eden Hugon, akşam saatlerinde bu kez yüzündeki derin bir yara ile benzer bir haber verdi.

Aşırı sağcıların ikinci kez saldırısına uğradığını açıklayan Hugon, "Yeni saldırganlık" ifadeleriyle yaralarını paylaştı.

Elinde ve yüzünde ciddi kesikler olan aktivist hastanede tedavi altına alındı.

13 Mayıs'ta da saldırıya uğradı

Öte yandan aktivist, geçtiğimiz günlerde de benzer gruplar tarafından saldırıya uğradığını ifade etmişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Hugon, "Beni bir ara sokakta köşeye sıkıştırdılar, beni yere ittiler ve fena dövdüler. Şu anda çene kanamasının bir kısmı var ve diğer kısmı ağrıyor. Hepsi Filistin yanlısı bir tişört giydiğim için." ifadelerini kullanmıştı.

J'ai subi ma première agression d'extrême droite.



Ils m'ont coincé dans une ruelle, m'ont poussé au sol et roué de coups.



J'ai actuellement une partie de ma mâchoire en sang, et l'autre qui me fait souffrir.



Tout ça parce que je portais un t-shirt pro-palestine. REKLAM May 13, 2021

