Dünya Fransız aktivist İsraile tepki gösterdiği için ülkesinde saldırıya uğradı
AVRUPA

Fransız aktivist İsrail'e tepki gösterdiği için ülkesinde saldırıya uğradı

Fransa'da hayatını sürdüren Jean Hugon isimli aktivist, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdiği için, aşırı sağcılar tarafından linç edildiğini açıkladı. İkinci saldırıda yüzünde derin yaralar oluşan aktivist, ilk saldırıda ise gittiği hastaneden darp raporu alamadığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fransız aktivist Jean Hugon İsraile tepki gösterdiği için ülkesinde saldırıya uğradı
İsrail'e tepki gösterdiği için Fransa'da şiddete uğrayan Jean Hugon.

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'e yönelik saldırıları gün geçtikçe artarak devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi.

İsrail'i protesto eden Fransız'a şiddet

Söz konusu saldırılara ülkesinde sokağa çıkarak tepki gösteren Fransız aktivist Jean Hugon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, söz konusu eylemi nedeniyle aşırı sağcılar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Hastaneden elindeki Filistin bayrağıyla öğlen saatlerinde saldırıya uğradığını fakat doktorların kendisine darp raporu bile vermediğini ifade eden Hugon, akşam saatlerinde bu kez yüzündeki derin bir yara ile benzer bir haber verdi.

Aşırı sağcıların ikinci kez saldırısına uğradığını açıklayan Hugon, "Yeni saldırganlık" ifadeleriyle yaralarını paylaştı.

Elinde ve yüzünde ciddi kesikler olan aktivist hastanede tedavi altına alındı.

13 Mayıs'ta da saldırıya uğradı

Öte yandan aktivist, geçtiğimiz günlerde de benzer gruplar tarafından saldırıya uğradığını ifade etmişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Hugon, "Beni bir ara sokakta köşeye sıkıştırdılar, beni yere ittiler ve fena dövdüler. Şu anda çene kanamasının bir kısmı var ve diğer kısmı ağrıyor. Hepsi Filistin yanlısı bir tişört giydiğim için." ifadelerini kullanmıştı.

Fransız Belediye Başkanı'ndan İsrail'e bayraklı destek: Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi
DÜNYA
Fransız Belediye Başkanı'ndan İsrail'e bayraklı destek: Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi

Fransız senatörden Macron yönetimine tepki: Müslümanlardan ne istiyorsunuz?
DÜNYA
Fransız senatörden Macron yönetimine tepki: Müslümanlardan ne istiyorsunuz?

Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti
DÜNYA
Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti
Abone Ol Google News
İzmirde çifte kupa zaferi

İzmir'de çifte kupa zaferi

Lig şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.
Formayı son kez mi giydi?

Formayı son kez mi giydi?

Sezonun oyuncusu olarak gösterilen Ghezzal için transfer iddiası.
Maket uçakla saldırı girişimi

​Terör örgütü Diyarbakır'da askeri üssü hedef aldı.
Çocuk katili İsrail

Çocuk katili İsrail

​Filistin'de şehit sayısı 217'ye yükseldi.

​İYİ Parti ve HDP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal benzetme.
Beşiktaş kazandı <br>F.Bahçe sevindi

Beşiktaş kazandı
F.Bahçe sevindi

Kupanın ardından Avrupa biletleri el değiştirdi.

​Kırmızı listedeki Agit Bismil öldürüldü.

Son yirmi dört saatin aşı bilançosu açıklandı.

Vaka sayılarındaki duraklama dikkat çekti.
Okullarda aşıda ikinci aşama

Okullarda aşıda ikinci aşama

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı.
Seçim <br>tarihi belli oldu

Seçim
tarihi belli oldu

​Galatasaray'da belirsizlik son buldu.

​İllere göre vaka sayısı haritası güncellendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.