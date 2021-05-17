Fransız Belediye Başkanı'ndan İsrail'e bayraklı destek: Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi

İşgalci İsrail kuvvetleri, Gazze ve Kudüs başta olmak üzere günlerdir Filistinli masum sivilleri hedef alıyor.
Şiddetin dozunu günden güne artıran işgalciler, bugüne kadar 197 kişiyi şehit etti, binin üzerinde sivil ise yaralandı.
Söz konusu gelişmeler dünya kamuoyunda büyük yankı bulurken; işgalci kuvvetler, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin çağrılarına hukuk tanımaz eylemlerini sürdürerek yanıt verdi.
Belediye binasına İsrail bayrağı astı
İslam ve Müslüman karşıtlığı haberleriyle sık sık gündeme gelen Fransa'da, yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Nice şehrinin Belediye Başkanı Christian Estrosi, belediye binasının girişine İsrail bayrağını astı. Paylaşımında İsrail'in saldırılarına destek verdiğini ifade eden Estrosi'ye binlerce tepki mesajı geldi.
Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi
Estrosi'nin mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti, belediye binalarında yapılacak düğün kutlamaları sırasında, çoğunlukla Cezayirlilerin kullanımını önlemek maksadıyla tüm yabancı bayrakların kullanımını yasaklamıştı.
Face au terrorisme du Hamas, toutes nos pensées et notre soutien à Israël 🇮🇱 pic.twitter.com/iFpwjSTbs0
Face au terrorisme du Hamas, toutes nos pensées et notre soutien à Israël 🇮🇱 pic.twitter.com/iFpwjSTbs0— Christian Estrosi (@cestrosi) May 15, 2021