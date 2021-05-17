Dünya Fransız Belediye Başkanından İsraile bayraklı destek Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi
AVRUPA

Fransız Belediye Başkanı'ndan İsrail'e bayraklı destek: Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi

Fransa'da yer alan Nice şehrinin Belediye Başkanı Christian Estrosi, belediye binasına İsrail bayrağı astı. Filistin'de katliam yapan işgalcilere desteğini açıkça ifade eden Estrosi'nin mensubu olduğu parti, belediye binalarında yabancı bayrakların kullanımını yasaklamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız Belediye Başkanından İsraile bayraklı destek: Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi
Nice Belediye Başkanlığı binasına İsrail bayrağı asıldı

İşgalci İsrail kuvvetleri, Gazze ve Kudüs başta olmak üzere günlerdir Filistinli masum sivilleri hedef alıyor.

Şiddetin dozunu günden güne artıran işgalciler, bugüne kadar 197 kişiyi şehit etti, binin üzerinde sivil ise yaralandı.

Söz konusu gelişmeler dünya kamuoyunda büyük yankı bulurken; işgalci kuvvetler, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin çağrılarına hukuk tanımaz eylemlerini sürdürerek yanıt verdi.

Belediye binasına İsrail bayrağı astı

İslam ve Müslüman karşıtlığı haberleriyle sık sık gündeme gelen Fransa'da, yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Nice şehrinin Belediye Başkanı Christian Estrosi, belediye binasının girişine İsrail bayrağını astı. Paylaşımında İsrail'in saldırılarına destek verdiğini ifade eden Estrosi'ye binlerce tepki mesajı geldi.

Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi

Estrosi'nin mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti, belediye binalarında yapılacak düğün kutlamaları sırasında, çoğunlukla Cezayirlilerin kullanımını önlemek maksadıyla tüm yabancı bayrakların kullanımını yasaklamıştı.

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