Fransız gazetesi Le Monde: Yunanistan Libya'dan cevabını aldı Fransız Le Monde gazetesi Yunanistan'ın Libya'ya yönelik "Türkiye ile anlaşmaların iptal edilmesi" talebi üzerine yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti. Gazete Libya Başbakanı Aldulhamid Dibeybe'nin ayağına kadar giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Türkiye ile imzalanan kıta sahanlığı anlaşması devam edecek" deyince Yunanistan'ın cevabını aldığını yazdı.

Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 13:48 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 13:53 Yeni Şafak