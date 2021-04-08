Fransız gazetesi Le Monde: Yunanistan Libya'dan cevabını aldı

Yunanistan'ın Türkiye'nin hamlelerine karşı Libya'ya yönelik yaptığı hamleler Fransız medyasında alay konusu oldu.
Fransız Le Monde gazetesi Yunanistan'ın Libya'ya yönelik "Türkiye ile anlaşmaların iptal edilmesi" talebi üzerine yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü yazdı.
CEVABINI ALDI
Gazete Libya Başbakanı Aldulhamid Dibeybe'nin ayağına kadar giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Türkiye ile imzalanan kıta sahanlığı anlaşması devam edecek" deyince Yunanistan'ın cevabını aldığını yazdı.
ZORLU BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ
"Atina Trablus'u Türk nüfuzundan uzaklaştırmak istiyor" yorumunu yapan Fransız gazetesi, Yunanistan'ın zorlu bir diplomasi trafiğine girdiğini belirtti.
Önceki gün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri karşısında eli oldukça zayıflayan Yunan yönetimi, Türkiye-Libya anlaşmasını iptal etmesi için ülkeden kovduğu Menfi’nin ayağına gitmek zorunda kalmıştı.