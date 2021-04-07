Yunan yönetimi büyükelçiyken ülkeden kovduğu Menfi'nin ayağına gitti: Türkiye-Libya anlaşmasını iptal edin

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Aralık 2018-Aralık 2019 döneminde Libya’nın Yunanistan Büyükelçisi olarak görev yaparken, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasına karşı beyanat vermeyince, Yunanistan tarafından sınır dışı edilmişti.

Daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı olan Muhammed Yunus El Menfi, dün kendisini ülkeden kovan Yunan yönetimini, ‘Başkanlık Konseyi Başkanı' sıfatıyla ağırladı.

Yunanistan yönetimi ayağına gitti

Menfi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri karşısında eli oldukça zayıflayan Yunanistan yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Libya'nın Türkiye ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının iptal edilmesi yönündeki talebini, Menfi bu sefer de geçici yönetimin başkanı olarak reddetti.

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