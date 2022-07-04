Fransız Marianne dergisine sızdırıldı: Eyfel Kulesi paslandı ve tamire ihtiyacı var

Fransız Marianne dergisine sızdırılan gizli raporlara göre, Eyfel Kulesinin kötü durumda olduğu iddia edildi. Kule 2024 Olimpiyatları'na hazırlık yapmak için yirminci kez boyandı ve 60 milyon avro' ya mal oldu ancak kulenin üçte birinin sökülmesi ve ardından yeniden iki kat boya uygulanması gerekiyordu.

FOTOĞRAF 4 19’uncu yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi’nin boyu uzatıldı.<br><br>10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteni yerleştirilen kulenin boyu, 330 metreyi buldu.<br><br>Anten kuleye, helikopterle taşındı.<br><br>İNSAN ELİNDEN ÇIKAN EN UZUN YAPI<br>Dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Eyfel Kulesi, ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı'nı geçti.<br><br>1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi. 3 BİN KİŞİ İNŞAATINDA ÇALIŞTI<br>Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği ve üzerindeki anten kısmı daha da uzayan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalıştı.<br><br>18 bin 38 adet demir parçanın birleştiği kulenin yapımı sırasında hiç ölüm vakası yaşanmadı. Eyfel Kulesi, inşa edildiği günden beri farklı ülkelerdeki pek çok yapıya doğrudan veya dolaylı olarak ilham kaynağı oldu.<br><br> Kuleden esinlenerek inşa edilen ilk yapı örneklerinden biri, günümüzde Birleşik Krallık sınırları içerisindeki Blackpool Kulesi olarak kayıtlara geçti.<br><br> Eyfel Kulesi'nin boyu uzatıldı: Artık 330 metre Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, 10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteninin yerleştirilmesi sonucu daha da uzadı. Kulenin boyu 330 metreye çıktı. BiP'te paylaş

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'SONUÇ ACI VERİCİ OLACAK'

The Guardian'ın haberine göre kovid'den kaynaklanan gecikmeler ve eski boyada kurşun bulunması kulenin sadece yüzde 5'inin onarılması anlamına geliyor. Uzmanlar Marianne'e çalışmanın sadece kusurları örtmek anlamına geldiğini ve nihai sonucun acı verici olacağını aktardı.

YILDA 6 MİLYON ZİYARETÇİ GELİYOR

Eyfel Kulesi bir yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçi alarak, Disneyland, Louvre ve Versailles Sarayı'ndan sonra Fransa'da en çok ziyaret edilen dördüncü kültür alanlarından biri konumunda olduğu için Sete adlı şirket kaybedeceği turist geliri nedeniyle kuleyi uzun süre kapatmak istemiyor.

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2010 ve 2016 yılları arasında yayınlanan raporlarda ise Eyfel Kulesiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sete, Eyfel Kulesi'ne bir kez daha bakmalı ve eskiyen metal yapının test edilmesine odaklanan tamamen yeni bir bakım politikası geliştirmeli."

"Kulede çatlak ve paslanma tespit edildi."

"Yapının dayanıklılığı için risk oluşturduğu söylenen 884 hata tespit edildi."

HAYAT Eyfel 130 yaşında