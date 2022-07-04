Fransız Marianne dergisine sızdırıldı: Eyfel Kulesi paslandı ve tamire ihtiyacı var
Fransız yetkililerin Marianne dergisine aktardığına göre Paris'te bulunan Eyfel Kulesi pasla kaplandı ve kötü durumda. Uzmanlar, Paris 2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmadan önce 60 milyon avroluk boyamanın kule üzerinde sadece kusurları örtmek anlamına geldiğini söyledi.
Fransız Marianne dergisine sızdırılan gizli raporlara göre, Eyfel Kulesinin kötü durumda olduğu iddia edildi. Kule 2024 Olimpiyatları'na hazırlık yapmak için yirminci kez boyandı ve 60 milyon avro' ya mal oldu ancak kulenin üçte birinin sökülmesi ve ardından yeniden iki kat boya uygulanması gerekiyordu.
The Guardian'ın haberine göre kovid'den kaynaklanan gecikmeler ve eski boyada kurşun bulunması kulenin sadece yüzde 5'inin onarılması anlamına geliyor. Uzmanlar Marianne'e çalışmanın sadece kusurları örtmek anlamına geldiğini ve nihai sonucun acı verici olacağını aktardı.
YILDA 6 MİLYON ZİYARETÇİ GELİYOR
Eyfel Kulesi bir yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçi alarak, Disneyland, Louvre ve Versailles Sarayı'ndan sonra Fransa'da en çok ziyaret edilen dördüncü kültür alanlarından biri konumunda olduğu için Sete adlı şirket kaybedeceği turist geliri nedeniyle kuleyi uzun süre kapatmak istemiyor.
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2010 ve 2016 yılları arasında yayınlanan raporlarda ise Eyfel Kulesiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Sete, Eyfel Kulesi'ne bir kez daha bakmalı ve eskiyen metal yapının test edilmesine odaklanan tamamen yeni bir bakım politikası geliştirmeli."
"Kulede çatlak ve paslanma tespit edildi."
"Yapının dayanıklılığı için risk oluşturduğu söylenen 884 hata tespit edildi."