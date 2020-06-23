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Dünya Fransız siyaset bilimciden Macrona sert eleştiri Hafteri desteklemesi saçmalık
AVRUPA

Fransız siyaset bilimciden Macron'a sert eleştiri: Hafter'i desteklemesi saçmalık

Paris Jeopolotik Araştırmaları Merkezi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Libya'nın darbeci aktörü Hafter'i tehlikeli biri olarak nitelendirerek, "Fransa, Libya hususunda kendini izole etti. Fransa'nın Hafter'i desteklemesi saçmalık. Üstelik Hafter oyun dışı kaldı." dedi.

Haber Merkezi AA
Fransa, Hafter'in en büyük siyasi destekçisi konumunda.
Fransa, Hafter'in en büyük siyasi destekçisi konumunda.

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot, Fransa'nın Hafter'e verdiği destek ve Libya politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hatfer'i desteklemenin hiçbir anlamı yok. Hafter tehlikeli biri. Fransız hükümetinin dış politikası yok. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve (Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves) Le Drian dış politika anlamında bir şey bilmiyor. Fransa'nın Hafter'i desteklemesi hatadır. Ayrıca Hafter oyun dışı kaldı." ifadelerini kullanan Saint-Prot, Fransa'nın Libya konusundaki politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Saint-Prot, şunları söyledi:

  • "Fransa artık politikasını değiştirmeli ve sadece (Libya Başbakanı Fayiz) es-Serrac'a destek vermeli. İnsan haklarına bağlı olduğunu söyleyen Fransa, Libya'da bulunan toplu mezarları göz önünde bulundurmalı. Fransa siyasetini tamamen değiştirmeli ve Ankara'ya yaklaşmalı. Türkiye'ye karşı savaş açmanın anlamı yok."

Türkiye'nin Akdeniz'de bir güç olduğunu vurgulayan Saint-Prot, Fransa'nın Türkiye karşıtı siyaset izlemesine ilişkin şunları söyledi:

"Siyaset böyle yapılmaz. Fransa oyun dışı kaldı, bunu istemiyor ama yanlış yolda yürüyor. Fransa Türkiye'yi ana düşman olarak ilan etti. Bu hatadır. Türkiye'nin Libya'ya müdahale etmesi için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) daha çok gerekçeleri var. Rusya ve BAE yerel güç değil. İstesek de istemesek de Türkiye Akdeniz'de ve yerelde bir güçtür."

Saint Prot, Fransa'nın ideolojiler tarafından yönetilmesinden endişe ettiğini söyledi.

"Fransa Libya hususunda kendini izole etti. Fransa'nın Hafter'i desteklemesi saçmalık. Üstelik Hafter oyun dışı kaldı. Fransız siyasetinde tutarsızlık var. Asıl sorun da Fransa Türkiye'nin Libya'ya müdahale etmesini istemiyordu. Bu da normal değil. Fransa'nın bu tavrını anlamıyorum. Türkiye hedef alınmamalı." diyen Saint-Prot, Macron ve hükümetin birçok alanda yaşanan krizleri "amatörce" yönettiği belirtti.

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Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya hükümetini meşru kabul ettiği tek otorite olduğunu vurgulayan Saint-Prot, "Fransa'nın karanlık ve anlaşılmaz siyasetine son vermesi gerekiyor. Hafter'in bittiği kanıtlandı ve iyi oldu çünkü Hafter siyasi çözümü sistematik olarak reddederek kriz şiddetlendirmekten başka bir şey yapmadı." şeklinde konuştu.

  • Fransa'nın Hafter'in işlediği suçları da kınaması gerektiğinin altını çizen Charles Saint-Prot ayrıca, Paris'in her şeyden önce Ankara'ya yaklaşması ve 16. yüzyıla kadar uzanan dostluk politikasıyla yeniden bağlanması gerektiğini, Fransa'nın düşmanca tavrına son verme zamanının geldiğini vurguladı.

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