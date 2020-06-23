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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye, Libya'da tehlikeli oyun oynuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'den rahatsız: Tavrımız sert olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Libya'da Hafter'e karşı savaş veren meşru hükümete verdiği desteklerden dolayı rahatsız olduğunu belirtti. Türkiye'nin Libya'da ilerlemesine izin vermeyeceğini iddia eden Macron, "Türkiye'ye tavrımız sert olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Fransız Lider Macron Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olduğunu belirtti.
Fransız Lider Macron Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, toplantıda Türkiye'nin Libya'daki rolünde rahatsız olduğunu ortaya koydu.

  • Macron, "(Libya'da) Yabancı müdahaleler sona ermeli. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a açık şekilde söyleme fırsatı buldum. Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığını ve bu oyunun Berlin Konferansı'nda verdiği taahhütlere aykırı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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"Türkiye tüm kurallara aykırı davranıyor"

Macron, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde bunları anlattığını aktardı.

Çin-ABD karşıtlığının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzgün işlemesini engellediğini dile getiren Macron, Fransa'nın Akdeniz'in güvenliğine önem verdiğini belirterek, "Türkiye tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa'nın çıkarlarını çiğneyerek Libya hükümeti ile anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır.

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Türkiye, bunları yaparak NATO müttefiki olarak bekleneni yapmıyor. Türkiye'nin yaptıkları Avrupalı olarak bizim hedeflerimize aykırı. Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolü kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Macron, Libya'nın gelecek aylarda Suriye'nin durumunda olmasını istemediğini belirtti.

Tunus ve Mısır'a karşı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Macron, "(Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-) Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur." dedi.

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"Tavrımız sert olacak"

Türkiye'nin Libya'da ilerlemesine izin vermeyeceğini iddia eden Macron, "Türkiye'ye tavrımız sert olacak." dedi.

Acil ateşkes

Macron bu açıklamalarından sonra kendi sosyal medya hesabından Libya için acil ateşkes istediğini belirtti.

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