Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'den rahatsız: Tavrımız sert olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, toplantıda Türkiye'nin Libya'daki rolünde rahatsız olduğunu ortaya koydu.

Macron, "(Libya'da) Yabancı müdahaleler sona ermeli. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a açık şekilde söyleme fırsatı buldum. Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığını ve bu oyunun Berlin Konferansı'nda verdiği taahhütlere aykırı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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"Türkiye tüm kurallara aykırı davranıyor"

Macron, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde bunları anlattığını aktardı.

Çin-ABD karşıtlığının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzgün işlemesini engellediğini dile getiren Macron, Fransa'nın Akdeniz'in güvenliğine önem verdiğini belirterek, "Türkiye tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa'nın çıkarlarını çiğneyerek Libya hükümeti ile anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır.

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Türkiye, bunları yaparak NATO müttefiki olarak bekleneni yapmıyor. Türkiye'nin yaptıkları Avrupalı olarak bizim hedeflerimize aykırı. Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolü kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Macron, Libya'nın gelecek aylarda Suriye'nin durumunda olmasını istemediğini belirtti.

Tunus ve Mısır'a karşı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Macron, "(Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-) Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur." dedi.

OYNAT 00:00 Libya'da ağır darbeler alan Hafter'in son umudu İsrail İsrail ordusu ve istihbaratının Hafter'e siyasi ve askeri destek sağladığı ortaya çıktı. Hafter güçlerine sofistike hava savunma sistemleri yollayan İsrail ordusu, 2015 yılında Libya'da Hafter lehine hava saldırıları dahi düzenledi. Ürdün'deki gizli bir toplantıda Hafter militanlarından 6 milyon dolar alan Tel Aviv yönetimi, Washington'daki lobi gücünü Hafter için kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ilişkilerin inşa edilmesinde önemli bir rol üstlendi. BiP'te paylaş

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"Tavrımız sert olacak"

Türkiye'nin Libya'da ilerlemesine izin vermeyeceğini iddia eden Macron, "Türkiye'ye tavrımız sert olacak." dedi.

Acil ateşkes

Macron bu açıklamalarından sonra kendi sosyal medya hesabından Libya için acil ateşkes istediğini belirtti.

J’ai partagé avec le Président Saïed ma forte inquiétude sur la dégradation de la situation en Libye et les risques qu’elle fait peser sur l’ensemble de la région. Un cessez-le-feu est urgent ! REKLAM June 22, 2020

OYNAT 00:00 Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız olan Fransa 'casus uçaklar' gönderiyor Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız olan Fransa'nın Avrupa Birliği'ni kullanarak yaptığı girişimler başarısız oldu. Hafter güçlerinin en büyük destekçisi olan Macron yönetimi, şimdi de Türkiye'nin denizdeki adımlarını havadan takibe başladı.

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OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki: Karşımızda susuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert eleştiriler yönelten Erdoğan, 'NATO zirvesinde Fransa'nın başkanı kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Karşımızda susuyor NATO zirvesinde aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Durdur bakalım niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.Bunu böyle bilesin.' diye konuştu BiP'te paylaş

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