Dünya G-7 zirvesi iptal Video konferans üzerinden yapılacak
AMERİKA

G-7 zirvesi iptal: Video konferans üzerinden yapılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere ABD Başkan Trump'ın Haziran ayında Camp David'de yapılması planlanan G7 zirvesini koronavirüs nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. Trump, Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan zirvenin video konferans yoluyla yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
G7 zirvesi
G7 zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, haziran ayında ABD'de düzenlenmesi planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin Kovid-19 endişeleri nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılmasına karar verdiği bildirildi.

Video konferans kararı çıktı

Judd Deere

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, ABD basınına yaptığı açıklamada, Trump'ın 10-12 Haziran'da Maryland eyaletindeki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin video konferans yoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldığını belirtti.

Deere, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un, G-7 yetkililerini Kovid-19 endişeleri nedeniyle yapılan değişiklik hakkında bilgilendirdiğini aktardı.

Önceki toplantılarda denenmişti

Kovid-19 nedeniyle daha önce G-7 Dışişleri Bakanları ve Maliye Bakanları toplantıları da video konferans ortamına taşınmıştı.

Trump, pazartesi günü ABD'nin yanı sıra Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G-7 ülkelerinin liderleri ile Kovid-19'a ilişkin bir video konferans yapmıştı.

  • Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un ekonomik etkilerinin azaltılması başta olmak üzere birçok konuda iş birliği vurgusu yapılmıştı.

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