G7 ülkelerinden İsrail'e 'Refah' uyarısı: Yıkıcı sonuçları olur

AK Parti’nin Ordu ve Giresun mitinglerinde konuşan Erdoğan, CHP’deki adaylık savaşları için şu yorumu yaptı: Onların gündeminde ne Gazze’deki vahşet ne Filistin’deki işgal ve yıkım var. CHP ne Balkanlar, Kafkasya, Afrika'yla ne gönül coğrafyamızın diğer yerlerindeki krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Siyasi ikballeri haricinde hiçbir şeyi görmüyorlar.