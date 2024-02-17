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Dünya

G7 ülkelerinden İsrail'e 'Refah' uyarısı: Yıkıcı sonuçları olur

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin dışişleri bakanları, terör devleti İsrail'i, Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine kapsamlı kara saldırısı yapmaması konusunda uyardı. Refah kentine sığınan 1,5 milyon sivil başta olmak üzere Gazze'de felaket düzeyindeki insani krize karşı acil eylem çağrısı yapıldı ve İsrail'in kapsamlı bir Refah saldırısının siviller üzerinde "potansiyel yıkıcı sonuçları olacağı" uyarısında bulunuldu.

21:24 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:32 - 17/02/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İtalya'nın dönem başkanlığında Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ilk toplantılarını yapan G7 dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, Refah kentine sığınan 1,5 milyon sivil başta olmak üzere Gazze'de felaket düzeyindeki insani krize karşı acil eylem çağrısı yapıldı ve İsrail'in kapsamlı bir Refah saldırısının siviller üzerinde "potansiyel yıkıcı sonuçları olacağı" uyarısında bulunuldu.

"Sivillere engelsiz destek sağlanmalı"

Gazze'ye hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım girişinin mutlak öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, tüm tarafların gıda, su, tıbbi bakım, yakıt, barınak ile telekomünikasyon ve insani yardım görevlilerinin erişimi dahil sivillere engelsiz destek sağlanmasına izin vermesi gerektiği kaydedildi.

"Endişe duyuyoruz"

Açıklamada yardım konvoylarının ve insani noktaların güvenliği için etkin sistemler oluşturulması ve yardımların dağıtımı için daha fazla Birleşmiş Milletler görevlisi, aracı ve ekipmanının girişine izin verilmesi ve insani yardım giriş kanallarının önemli ölçüde artırılması istendi.

G7 dışişleri bakanları, Filistinli sivillerin Gazze'den zorla gönderilmeleri riskinden endişe duyduklarını belirtti.



#İsrail
#G7 ülkeleri
#ABD
#Almanya
#İtalya
27 dakika önce
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