Dünya Gaz krizinde Avrupayı ağır sonuçlar bekliyor İşsizlik, karanlık, yoksulluk
AVRUPA

Gaz krizinde Avrupa’yı ağır sonuçlar bekliyor: İşsizlik, karanlık, yoksulluk

Avrupa, Rusya’nın uygulanan yaptırımlara doğal gaz vanasını kapatarak cevap vermesiyle zor günlerden geçiyor. Enerji krizine sürüklenen Avrupa, rekor enflasyon, işsizlik, karanlık ve yoksullukla karşı karşıya kalabilir. France 24 kanalı, doğal gaz kullanımında yüzde 15’lik bir kesintinin tüm kıtayı olumsuz etkileyeceğine, yoksullaşacağına ve evlere elektrik verilemeyeceğine işaret etti.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Gaz krizinde Avrupa’yı ağır sonuçlar bekliyor: İşsizlik, karanlık, yoksulluk
Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batılı ülkelerin Moskova’yı hedef alan ağır yaptırımları devreye almasına, Moskova, Avrupa’ya tedarik ettiği gazın vanasını tamamen kapatarak cevap verdi. Fransız kanalı France 24, Rus gazından mahrum kalan Avrupa’nın enerji krizine sürüklendiğini ve bu krizin ağır sonuçları olacağını yazdı. Enerji fiyatlarının yükseleceğine işaret edilen çalışmada, tüketicilerin yakıt, gıda ve kamu hizmetleri harcamalarının azalacağı, bu durumun rekor enflasyona ve resesyona neden olabileceği belirtildi. Gaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarında da sıçramayı tetiklediği belirtilen yazıda, fabrikaların iflas bayrağını çekebileceği ifade edildi. Metal ve cam fabrikalarının gaz kesintisi veya yüksek maliyetle enerji tüketme seçeneklerine uyum sağlamada zorluk yaşayacağı, enerji tüketiminin yoğun olduğu sektörlerin Avrupa’dan ayrılabileceği de belirtildi.

BEDELİNİ HALK ÖDEYECEK

Haberde yaşanan doğal gaz kıtlığı nedeniyle Eylül ayının sonundan itibaren elektrik kesintilerinin yaşanabileceği ve Avrupa şehirlerinin karanlıkta kalabileceği uyarısında bulunuldu. Avrupa’daki kuraklığın nehirlerdeki su seviyelerini düşürdüğünü, hidroelektrik santrallerinin elektrik üretiminde şimdiden yetersiz kaldığını belirten France 24, fosil yakıt yoluyla üretilen gazdan elde edilen elektriğin de maliyetinin yükseldiğini belirtti.

Hane halkının artış eğiliminde olan bu maliyeti karşılamada güçlük çekeceği vurgulanan yazıda, Avrupa vatandaşlarının elektriksiz bir kışa hazırlanmaları gerektiği ifade edildi. Siteye konuşan Rystad Energy direktörü Carlos Torres-Diaz, “Önümüzdeki kış Avrupa’nın on yıllardır gördüğü en zorlu kış olacak ve bunun bedelini tüketicilerin veya hükümetlerin ödemesi bekleniyor” dedi.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor

AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor
DÜNYA
AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor


Emeklilere promosyon8 bin liraya yükseldi

Emeklilere promosyon
8 bin liraya yükseldi

​Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

'İyi ki çarpmış diye dua ediyorum'

​Otobüs çarptı, karnından yedi kilo kitle çıkartıldı.
Mersin’deki orman yangını devam ediyor: 110 konut tahliye edildi

​Sıla Şentürk'ü öldüren cani suçunu itiraf etti.

DSÖ'den rahatlatan Kovid-19 ve maymun çiçeği açıklaması.

​Gürsel Tekin'e 'Kendine gel' uyarısı

Yedi aylık hamile Raziye'yi yüzünden ve göğsünden vurdu.

​Köy halkı uykusuz: AFAD inceleme başlattı.

​Üç yaşındaki Iraklı Rayyan'ın teyzesi gözaltına alındı.

​Almanya'dan tatil için köyüne gelmişti, hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.