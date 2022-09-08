Gaz krizinde Avrupa’yı ağır sonuçlar bekliyor: İşsizlik, karanlık, yoksulluk

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batılı ülkelerin Moskova’yı hedef alan ağır yaptırımları devreye almasına, Moskova, Avrupa’ya tedarik ettiği gazın vanasını tamamen kapatarak cevap verdi. Fransız kanalı France 24, Rus gazından mahrum kalan Avrupa’nın enerji krizine sürüklendiğini ve bu krizin ağır sonuçları olacağını yazdı. Enerji fiyatlarının yükseleceğine işaret edilen çalışmada, tüketicilerin yakıt, gıda ve kamu hizmetleri harcamalarının azalacağı, bu durumun rekor enflasyona ve resesyona neden olabileceği belirtildi. Gaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarında da sıçramayı tetiklediği belirtilen yazıda, fabrikaların iflas bayrağını çekebileceği ifade edildi. Metal ve cam fabrikalarının gaz kesintisi veya yüksek maliyetle enerji tüketme seçeneklerine uyum sağlamada zorluk yaşayacağı, enerji tüketiminin yoğun olduğu sektörlerin Avrupa’dan ayrılabileceği de belirtildi.

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BEDELİNİ HALK ÖDEYECEK

Haberde yaşanan doğal gaz kıtlığı nedeniyle Eylül ayının sonundan itibaren elektrik kesintilerinin yaşanabileceği ve Avrupa şehirlerinin karanlıkta kalabileceği uyarısında bulunuldu. Avrupa’daki kuraklığın nehirlerdeki su seviyelerini düşürdüğünü, hidroelektrik santrallerinin elektrik üretiminde şimdiden yetersiz kaldığını belirten France 24, fosil yakıt yoluyla üretilen gazdan elde edilen elektriğin de maliyetinin yükseldiğini belirtti.

Hane halkının artış eğiliminde olan bu maliyeti karşılamada güçlük çekeceği vurgulanan yazıda, Avrupa vatandaşlarının elektriksiz bir kışa hazırlanmaları gerektiği ifade edildi. Siteye konuşan Rystad Energy direktörü Carlos Torres-Diaz, “Önümüzdeki kış Avrupa’nın on yıllardır gördüğü en zorlu kış olacak ve bunun bedelini tüketicilerin veya hükümetlerin ödemesi bekleniyor” dedi.

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