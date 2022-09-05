Dünya AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor
AVRUPA

AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, hızla artan enerji fiyatlarına karşı doğal gaza tavan fiyat getirme, spot elektrik piyasalarında ticaretin askıya alınması ve elektrik tüketiminin azaltılması gibi seçenekleri ele alacak. AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak. Toplantıda, yüksek enerji fiyatlarını azaltmak için olası acil önlemler ve kışa hazırlık durumu görüşülecek. AB dönem başkanı Çekya'nın toplantıya ilişkin hazırladığı taslak belgeye göre, bakanlar doğal gaz fiyatlarının elektrik fiyatları üzerindeki etkisini sınırlamak için yapılacakları tartışacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor
Enerji krizi.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaza tavan fiyat uygulanarak bu ürünün fiyatının geçici olarak sınırlandırılması, Rusya'dan ithal edilen gaza tavan fiyat getirilmesi, gaz santrallerinden elektrik üretiminin geçici olarak Avrupa elektrik piyasasında fiyat oluşumu dışında tutulması ve gaz dışındaki kaynaklara tavan fiyat getirilmesi bakanların görüşeceği konular arasında yer alacak.

Ayrıca, enerji piyasadaki likiditenin artırılması için de çeşitli seçenekler değerlendirilecek.

Yüksek teminat miktarlarıyla karşılaşan enerji piyasası katılımcılarına ek kredi hattı ve likidite sağlanması, Avrupa'da türev piyasaların geçici olarak askıya alınması ve karbon piyasasının elektrik fiyatlarına etkisinin hafifletilmesi gibi konular da görüşülecek.

Bakanlar, AB çapında elektrik tüketimin azaltılması ve bu konuda bir hedef belirlenmesi üzerinde de fikirlerini paylaşacak.

Rusya gaz tavan fiyat uygulamasına karşı

Rusya, doğal gaza tavan fiyat uygulamasının kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Rus yetkiler, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazın uluslararası fiyatların altında satılmasına izin verilmeyeceğini, petrolde olduğu gibi doğal gaza tavan fiyat uygulayacak ülkelere gaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirmişti.

Uzmanlar, Avrupa'ya zaten kısıtlı miktarda sağlanan Rusya'dan gaz akışının tamamen kesilmesinin, Avrupa'nın tüketiminin en yoğun olduğu kış döneminde sıkıntılara yol açacağını belirtiyor.

Öte yandan gaz santrallerinin Avrupa'daki elektrik fiyat oluşumunun dışında tutulması da kolay görünmüyor.

Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor.

Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu piyasanın dengesini bozmuş durumda. Ancak, gazın elektrik üretimindeki kaynak fiyatlarından ayrıştırılması durumunda rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarla nükleer ve kömür elektrik piyasası içinde farklı fiyatlanacak.

Böylece, gaz dışındaki kaynaklara yapılan ödemenin daha düşük olması ve piyasadaki elektrik fiyatlarının gerilemesi planlanıyor.

Bu müdahale karşısında ise gaz tedarikinde sorunlar yaşanabileceği veya diğer kaynaklardan üreticilerin yatırımlarına karşı serbest piyasa fiyatlarının altında getiriyi olumsuz karşılaması söz konusu olacak.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

AB, daha önce doğal gazda yaptığı gibi üye ülkelerin elektrik tüketimlerini düşürmelerini istemeye hazırlanıyor. Birlik, Rusya'dan tedarikteki düşüşü gaz tüketimini yüzde 15 azaltarak hafifletmeyi planlıyordu.

Ancak elektrik piyasası ile doğal gaz piyasası farklı yapılara sahip. Doğal gaz depolaması mümkün olan bir ürünken elektriği saklamak ve ihtiyaç duyulduğunda tüketmek mümkün olmuyor. Bu nedenle elektrik tüketimindeki bir düşüşün piyasaları bir ölçüde rahatlatacak etkisi olması beklenirken, enerji krizine karşı kesin bir çözüm ortaya koyması mümkün görünmüyor.

Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatları tarihi zirve yaptı.

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları hızla yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatları, 2 Eylül'de yaklaşık 214 avro seviyesinde kapanmıştı. Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yüzde 26 artarak 270 avronun üzerine çıkmıştı.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor

Almanya'da doğalgaz zamları protesto edildi
DÜNYA
Almanya'da doğalgaz zamları protesto edildi
Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar.
Rusya Avrupaya doğalgaz hattını kapattı

Avrupanın en büyüğü

Türkiye'den 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Mavi Vatan savunmasını yapacak SİDA'da yeni gelişme.

Sunak'ı geride bıraktı: Ülkenin üçüncü kadın lideri oldu.

​Kilogramı 450 TL

​MSB: Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir askerimiz şehit oldu.

​Bir skandal daha

Avrupa doğal gaz ve elektrik sıkıntısı içinde

Zonguldak'ta şaşkına çeviren görüntü.

Meral Akşener HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tek kelime etmedi
Gündem

Meral Akşener HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tek kelime etmedi

HDP'ye bakanlık sözü veren ve verilmemesi halinde milli iradeye saygısızlık olacağını beyan eden CHP'li Gürsel Tekin büyük tepki çekti. Tekin'in bu açıklamaları kamuoyunda eleştirilere sebep olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sessiz kalmayı sürdürüyor.
SİDA Mavi Vatan savunmasında TÜMOSAN'ın motoruyla görev yapacak
Ekonomi

SİDA Mavi Vatan savunmasında TÜMOSAN'ın motoruyla görev yapacak

Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda (SİDA) yerli dizel marin motoru kullanılacak. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Motorların prototip teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bu projenin devamında da marin motor sağlayıcısı olma konusunda önemli adımlar atmış olacağız. Ülkemizde özellikle son yıllarda yerlileşme konusunda önemli adımlar atılıyor. Burada beygir gücü de çok önemli. 50 beygir gücünden 4 bin beygir gücüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarında özel ihtiyaçlar mevcut" dedi.
Van'daki Kırgız Türkleri ülkelerinin 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Gündem

Van'daki Kırgız Türkleri ülkelerinin 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümünü düzenledikleri etkinliklerle kutladı. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç eden Kırgız Türklerinin yerleştirildiği Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik, Kökbörü (at üzerinde oğlak yakalama) oyunuyla başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.