Gazze hep oruçlu

Gazze Şeridi'nin Cibaliya beldesinde teravih namazı kılan Muhammed Ahmed, “Savaş olağanüstü boyutta olduğu için bu Ramazan’ı tam anlamıyla hissedemediklerini söyledi. “Elimizden geldiğince Ramazan’ı karşılamaya çalışıyoruz ama her yer yıkılmış, caddeler, camiler enkaz halde” diyen Ahmed, şunları söyledi: “Teravih namazımızı kısıtlı kişiyle karanlıkta kıldık. Her yer moloz olduğu için önce alanı temizledik, ardından namazımızı kıldık. Gazze'nin kuzeyinde açlık ve kıtlık artık dayanılamayacak boyutta. Bölgeye kısıtlı giriş yapan yardım TIR’larının kuzey kısmına ulaşması çok zor. Buraya yardım TIR’ları giriş yapamadığı için açlıktan her gün biri ölüyor. İftar ve sahur yapacak yemeğimiz yok, şunu söyleyebilirim, yemek olmadığı için uzun zamandır oruçlu gibiyiz. Bu durum bizi güçten düşürüyor ve çoğumuz bu sebepten kaynaklı hastalanıyoruz. Her şeye rağmen Ramazan’ın bereketiyle geleceğine inanıyoruz.”