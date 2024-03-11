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Katiller birbirine girdi: Gazze kasabı Netanyahu'dan Biden'a cevap geldi

Gazze'deki katliamların en büyük destekçisi konumunda bulunan ABD ile İsrail arasında yeni bir kriz daha çıktı. Gazze kasabı Netanyahu, kendisinin İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt verdi. Biden'ın kendisine yönelttiği eleştirilere yönelik Netanyahu , izlediği politikanın İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika olduğunu savundu.

09:18 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:24 - 11/03/2024 Pazartesi
AA
ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Amerikan Politico gazetesine konuşan Netanyahu, ABD Başkanı'nın, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiği" açıklamalarına karşılık verdi.


'İSRAİLLERİN DESTEKLEDİĞİ BİR POLİTİKA'


Netanyahu, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar." ifadelerini kullandı.


"Hamas'ı ortadan kaldırdıktan sonra" Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesine karşı olduğunu ve bunu "yapılması gereken son şey" şeklinde gördüğünü aktaran Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "terörizmi öğrettiğini ve terörü finanse ettiğini" ileri sürdü.


'NETANYAHU İSRAİL'E FAYDADAN ÇOK ZARAR VERİYOR'


ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.


Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.




#Netanyahu
#Biden
#ABD
#İsrail
#Gazze
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