Katiller birbirine girdi: Gazze kasabı Netanyahu'dan Biden'a cevap geldi

Kassam Tugaylarına bağlı mücahitler, işgalci İsrail’e karşı her şeye rağmen direnmeye devam ediyor. Kassam Tugayları’nın paylaştığı Tel el-Hava’da kaydedilen görüntülerde bir mücahit, “Ğul” keskin nişancı tüfeği ile Siyonist İsrail askerini etkisiz hale getirdi. Mücahidin atış öncesi Enfal suresi 17. ayetinden bir bölüm okuması dikkatlerden kaçmadı. Ayette, “(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” ifadeleri yer alıyor.