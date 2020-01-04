Dünya Gazzede hazirandan beri 200 kızamık vakası tespit edildi 2 kişi hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Gazze'de hazirandan beri 200 kızamık vakası tespit edildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de geçen yıl haziran ayından beri kızamığa yakalanan 200 hastadan 2'si hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Koruyucu Tıp Birimi Müdürü Mecdi Zahir, Bakanlığın Haziran 2019'dan bu yana 200 kızamık vakası tespit ettiğini bildirdi.

İki hasta hayatını kaybetti

  • Hastalığa yakalananlardan ikisinin yaşamını yitirdiğini belirten Zahir, kızamığa Gazze'ye komşu ülkelerde rastlanıldığını, hastalıkla uluslararası sağlık prosedürlerine uygun şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

Yarından itibaren 6-12 aylık çocukların aşılanması işlemine başlanacağını anlatan Zahir, hastalığın teşhis edildiği kişilerin yaş gruplarına ilişkin bilgi vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, geçen yıl temmuz ayında Filistin'de çocuklardaki aşı oranının yüzde 99'u aştığını duyurmuştu.

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