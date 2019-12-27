Hayat Kızamık aşısına davet
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Kızamık aşısına davet

Avrupa’da alarm düzeyine ulaşan kızamık vakaları, Türkiye’yi de tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezleri’nce vatandaşları arayarak aşı daveti yapıyor. Dr. Selda Handan Karahan Saper, “12’nci ayda bebeklere aşısı zaten yapılıyordu. Artan vakalar sonucu 9’uncu ay ek doz uygulaması yapılmaya başlandı” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kızamık, dünya çapında can almaya devam ediyor. Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada sadece bu yıl 142 bin kişinin ölüm sebebi ‘kızamık’. Türkiye’de de salgın nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşların olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı da kızamık aşısına karşı tedbirlerini artırıyor. Aile Sağlığı Merkezleri bir süredir vatandaşları arayarak, “Kızamık salgını var, aşı olmak için merkezimize gelin” davetinde bulunuyor. Özellikle 9-12 aylık bebeklere ek doz kızamık KKK aşısının uygulandığını belirten İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Aşı Komisyonu Üyesi Aile Hekimliği Uzmanı Selda Handan Karahan Saper, konuya ilikin şu bilgileri verdi:

Selda Handan Karahan Saper

VAKALAR ARTINCA PROGRAMA KOYULDU

“Dünyada var olan kızamık salgınının Türkiye’de yankılarının görülmesi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. 9 aydan büyük 12 aydan küçük bebeklere uygulanmak üzere ilave doz kızamık aşısı gündeme alındı. Tedbiren hastalarımızı Aile Sağlığı Merkezleri’ne aşı için çağırıyoruz” Sağlık Bakanlığı’nın Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında düzenli olarak 12’nci ayda bebeklere kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı yaptığını söyleyen Saper, “Bakanlık, daha önce Türkiye çapında kızamık vakalarının azalması nedeniyle 9’uncu ayda yapılan kızamık aşısını durdurmuştu. Dünyada görülen kızamık vakaları bizim ülkemizi de etkiledi. Dolayısıyla kızamık aşısı tekrar rutine döndü”

ÇOK HIZLI YAYILIYOR

Kızamık hastalığının damlacık yoluyla bulaştığına dikkat çeken Saper, “Kızamıklı olan bir kişi bulunduğunuz odaya gelse, 10-15 dakika dursa, aranızda bir metre bile mesafe olsa kızamık hızlıca bulaşır. O yüzden bu kadar korkutucu bir hastalık. Ortamda bulunan herkesi etkiliyor” diye konuştu. Anne sütü sayesinde bebeğin kanında bulunan koruyucu antikorların 6’ıncı aydan sonra azaldığını hatırlatan Saper, “Bu durum bebeği korunmaz hale getiriyor. Dolayısıyla 9’uncu ayda ek olarak bir doz kızamık aşısı yapıyoruz” dedi.

18 YAŞ ÜSTÜNE DE UYGULANMALI

Sağlık Bakanlığı, ek olarak Aile Sağlığı Merkezleri’ne yolladığı bir yazıda, 18 yaş üstü herkese tedbiren kızamık aşısı uygulanmasını istedi.

  • Aşı karşıtlığının bir sonucu
  • Kızamık hastalığının artmasında yükselen aşı karşıtlığının büyük payı olduğunu söyleyen Sarper, aşıya güvensizliğinin esas sebebinin yurt dışı kaynaklı olduğunu aktardı. Saper, “Otizm, diye 14 kişiye yapılan çok yetersiz bir makale yayınlandı. O makaleyi yapan doktorun sahte veriler ürettiği ortaya çıktı. ABD’de aşı karşıtlığıyla ilgili propoganda yapanlar bundan ciddi gelir elde ediyor. Türkiye’de de medyatik doktorlar ve kitaplar yüzünden aşı karşıtlığı arttı” dedi.
  • Hepsi helal sertifikalı
  • Bakanlığın aşı konusunda çok hassas davrandığını vurgulayan Saper şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı, bu konuda gerçekten çok hassas. Avrupa’daki aşıların bazılarında domuz jelatini kullanılabiliyor, fakat Sağlık Bakanlığı inek jelatini bulunan aşıları alıyor. Helal sertifikaları olan aşıları getirtiyor. İnsanların güven duyması için en iyiyi uygulamaya çalışıyorlar. 13 ayrı etkene karşı genel bağışıklama programında aşısı olan çok az ülkeden biriyiz bu da çok büyük avantaj”

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