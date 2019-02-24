Hayat Kızamık için acil önlem
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Kızamık için acil önlem!

Dünya genelinde yüzde 31’e ulaşan kızamık salgını nedeniyle uzmanlar ‘acil önlem’ çağrısı yaptı. Türkiye’de 2017’de 69 olan kızamıklı hasta sayısının 2018’de 510’a yükseldiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz, “Aşılanma oranı düştükçe komplikasyonlar yükseliyor” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kızamık salgını son dönemde tekrar alarm vermeye başladı. Son bir yılda dünya genelinde yüzde 31’lere ulaşan salgının İtalya, Fransa, Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Karadağ gibi aşının zorunlu olmadığı Avrupa ülkelerinde ölümlere neden olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de henüz can kaybı yaşanmasa da 2017'de 69 olan kızamıklı hasta sayısı 2018'in ilk 9 ayında 510’a yükseldi. Türkiye'de 2011 yılında aşı karşıtlığı 183 iken, 2017 yılında 23 bin ailenin aşılanmayı reddettiği tespit edildi.

Emre Çenesiz

"OTİZM" RİSKİ YALANI VAR

  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz, “Son yılda Avrupa’da aşılanmaya reddeden kişilerin sayısı yükseldi. Doğal olarak Türkiye de bundan etkileniyor. Sanki Avrupa’da aşılanma azalması doğruymuş gibi görülüyor. Halbuki Avrupa’daki ölüm oranları ortada. Şimdilik ülkemizde fazla bir vaka yok. Ancak kızamık aşısı tercihe bırakılıp böyle giderse yıllardır uğraştığımız genç nüfusumuzu kaybedeceğiz” dedi. Çenesiz, “Ailelerin en büyük çekincesi ise toplum içinde kızamık aşısının otizm yaptığına dair genel bir algının varlığı. Kişiler bu şekilde dolduruluyor. Bilimsel hiçbir yanı yok. Bazı 'basit' aşı reaksiyonları var. Ateş yapabilir, huzursuzluk olabilir. Ama kızamık aşısının kazandırdıkları yanında bunlar hiçbir şey. Kızamığın en iyi koruma yöntemi aşıdır” şeklinde konuştu. Yıllardır aşı ile çeşitli hastalıklardan korunmak için savaş verdiklerinin altını çizen Çenesiz şunları söyledi:


TOPLUMA DA ZARAR

“Bireyler aşılanmayı reddettikleri zaman sadece kendine değil topluma da zarar veriyor. Hastalık topluma hızlı bir şekilde geçiyor. Yüzde 95 oranında toplumun bağışıklanması gerekiyor. Korunma oranı bu rakamın altına düştüğünde yayım daha da hızlı artıyor. Aşılanma oranı düştükçe tüm komplikasyonlar yükseliyor" Kızamığın kalıcı risklere neden olduğunu belirten Çenesiz, “Hastalık en kolay solunum yoluyla bulaşıyor. Kısa dönemde zatürre gibi yan etkileri oluyor. Aşılanmayı reddeden toplumların yanı sıra aşıya ulaşımın düşük olduğu savaş bölgelerimde de hastalık sıkça görülüyor. Önlem için mültecilere ya da o bölgelere aşı taşınabilir” dedi.

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