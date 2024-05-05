Resmi olarak Kalıcı Oturma Kartı olarak bilinen Green Card (Yeşil Kart), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından verilen bir belgedir. ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD'de kalıcı olarak yaşamasına ve çalışmasına olanak tanır. Yeşil Kart sahipleri veya yasal olarak daimi ikamet edenler, federal seçimlerde oy kullanamasalar da vatandaşlığın hak ve ayrıcalıklarının çoğundan yararlanabilirler.

Green Card almak için kişinin genellikle aile sponsorluğu, istihdam temelli vizeler, mülteci veya sığınma statüsü veya Çeşitlilik Vize Çekilişi programı aracılığıyla belirli bir uygunluk kategorisine girmesi gerekir. Yeşil Kart verildikten sonra, şartlı olmadığı sürece genellikle her on yılda bir yenilenmesi gerekir; bu durumda, iki yıl sonra yenilenmesi gerekebilir. Sahipler, belirli ikamet koşullarını karşıladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurabilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem çalışma hem de yaşama hakkı kazanmak için binlerce adayın başvurduğu Green Card çekiliş sonuçları online sistem üzerinden ilan edildi.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Green Card 2025 başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Adaylar, karşılarını çıkan formu doldurarak kişisel sonuçlarını görüntüleyebilecek. Yapılan açıklamada; "

Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı. Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün. Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI

Katılımcı durumunu çevrimiçi kontrol etmek için lütfen Katılımcının Onay Numarasını, Soyadı/Soyadı ve Doğum Yılı bilgilerini aldığınızdan emin olun. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

GREEN CARD ÇIKTIĞINI NASIL ANLARIZ?

Green Card çekilişini kazanan vatandaşlar ise sonuç sayfasında isimlerinin yazılı olduğu bir mektup ve barkod ile karşılaşırlar. Bu belge, Green Card başvuru sürecinde ilerlemek için gerekli olan önemli bir belgedir.

GREEN CARD ONAY NUMARASI NEDİR?

Sonuçlarınızı kontrol edebilmek için elinizde CONFIRMATION (ONAY) numarası bulunması gerekmektedir. Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler.

Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayın. Doğrulama için vize programı yılını seçin. Ardından soyadınız, adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerin istendiği formu eksiksiz doldurun. Girmiş olduğunuz bilgilerde eksiklik veya yanlışlık yoksa karşınıza onay (Confirmation number) gelecektir.



