Genetiği değiştirilen bebekler ile ilgili yeni gelişme

Çinli bilim insanları hamile bir kadının karnındaki ikiz bebekleri HIV virüsüne karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla genetiğini değiştirdiklerini ve bu bebeklerin dünyaya geldiğini bildirmişti. Tıp dünyasında yankı uyandırın bu açıklamaya bilim insanları ve uzmanlardan tepki yağmıştı.

Başlatılan soruşturma sonrası olay açığa kavuşmuş ve sorumlu doktor bebeklerin genetiğini değiştirdiğini itiraf etmişti.

Bebeklerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzmanlar genetiği değiştirilen bebeklerin beyinlerinin de değiştirilmiş olabileceğini yani güçlendirilmiş olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar Lulu ve Nana'nın genlerinin yalnızca onları koruyacak şekilde değil, zihinsel performanslarını iyileştirecek şekilde değiştirildiğini tahmin ediyor.

HAYAT Genetiği değiştirilen bebeklerle ilgili soruşturma başlatıldı