Gazze'de soykırımın ağır bilançosu

Konuya dair hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun toplam 75 ton bomba kullanarak işlediği 3 bin 94 katliamda, kayıt altına alınan ölü sayısı 34 bin 844, yaralı sayısı ise 78 bin 404 oldu. Kayıp 10 bin kişinin de ölü olarak kayıtlara geçirildiği bildirildi. İşgal güçlerinin çekildiği noktalarda bulunan toplu mezar sayısının 7'ye çıktığına işaret edilen açıklamada, bu toplu mezarlardan 520 naaş çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in toplamda 15 bin 2 çocuk ile 9 bin 893 kadın öldürdüğü belirtilirken, Gazze'ye uygulanan kuşatma ve ambargo yüzünden 30 sivilin de açlıktan öldüğü aktarıldı. İsrail ordusunun Gazze'ye yürüttüğü kara harekatı sırasında 5 bin kişiyi esir aldığı bilgisi verilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılar nedeniyle 17 bin çocuğun yetim ve öksüz kaldığı, 60 bin hamile kadının, temel tıbbi ihtiyaçlarına erişemediği, 350 bin kronik hastanın da, ilaçlarını temin edemediği için risk altında olduğu ifade edildi. 11 bin ağır yaralı tedavi olmak için yurt dışına çıkarılmayı beklediğine vurgu yapılan açıklamada, 10 bin kanser hastası tedavisizlik nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığı ve 1 milyon 95 kişinin zorunlu göç nedeniyle salgın hastalıklara yakalandığı kaydedildi.
KUDÜS'TE DE TERÖR ESTİRİYOR
İşgalci İsrail bir yandan Gazze’yi vururken diğer yandan Kudüs’te de Filistinlilere baskı ve şiddetini sürdürüyor. Kudüs Valiliği'nin raporuna göre Nisan ayında işgal altındaki Kudüs’te 5 bin 34 Yahudi işgalci ile 1767 yabancı, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Bu baskınlarda 8 kişi canlı mermi ve biber gazından etkilenip yaralandı. 12’si çocuk, 8’i kadın 118 kişi tutuklandı. 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Saklanan işgal askerleri tarafından öldürüldü. 40 Filistinlinin cenazesi ise İsrail tarafından rehin alındı. 9 Filistinlinin evi yıkıldı. 7 Ekim’den bu yana ise 1372 kişi gözaltına alındı. 183 hapis, 86 ev hapsi cezası verildi. 24 bin 219 işgalci Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Filistinlilere ait 148 ev ve iş yeri yıkıldı.
Refah'ta da camileri yıkıyor
Hamas'ın arabulucu taraflarca sunulan ateşkes anlaşmasını kabul etmesine rağmen Gazze'nin güneyinde 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah'a kara harekatı düzenleyen İsrail ordusu, burada da camileri yıkıyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, işgal güçlerinin yıktığı son cami Refah'ın doğusunda bulunan Abdullah Bin Revaha Camii oldu. Caminin savaş uçakları tarafından vurulduğu belirtilirken yayımlanan fotoğraflarda cami tavanının çöktüğü ve enkazın yola devrildiği görüldü.