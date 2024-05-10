Gazze'de soykırımın ağır bilançosu

Konuya dair hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun toplam 75 ton bomba kullanarak işlediği 3 bin 94 katliamda, kayıt altına alınan ölü sayısı 34 bin 844, yaralı sayısı ise 78 bin 404 oldu. Kayıp 10 bin kişinin de ölü olarak kayıtlara geçirildiği bildirildi. İşgal güçlerinin çekildiği noktalarda bulunan toplu mezar sayısının 7'ye çıktığına işaret edilen açıklamada, bu toplu mezarlardan 520 naaş çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in toplamda 15 bin 2 çocuk ile 9 bin 893 kadın öldürdüğü belirtilirken, Gazze'ye uygulanan kuşatma ve ambargo yüzünden 30 sivilin de açlıktan öldüğü aktarıldı. İsrail ordusunun Gazze'ye yürüttüğü kara harekatı sırasında 5 bin kişiyi esir aldığı bilgisi verilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılar nedeniyle 17 bin çocuğun yetim ve öksüz kaldığı, 60 bin hamile kadının, temel tıbbi ihtiyaçlarına erişemediği, 350 bin kronik hastanın da, ilaçlarını temin edemediği için risk altında olduğu ifade edildi. 11 bin ağır yaralı tedavi olmak için yurt dışına çıkarılmayı beklediğine vurgu yapılan açıklamada, 10 bin kanser hastası tedavisizlik nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığı ve 1 milyon 95 kişinin zorunlu göç nedeniyle salgın hastalıklara yakalandığı kaydedildi.