Gazze için kampüsler ayakta

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek için eylemler düzenledi. Üniversitelerde direniş çadırları kuruldu, oturma eylemleri ve yürüyüşler yapıldı. İstanbul Üsküdar, Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Kahramanmaraş İstiklal, Gaziantep, Bitlis Eren, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Hacettepe, Batman, Bingöl, Konya Selçuk üniversitelerinde öğrenciler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarına dur demek için bir araya geldi. "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada", "Kırılsın zalimlerin siyonist zinciri" ve "Özgür Filistin İçin Ayaktayız" gibi pankartlar açan öğrencilere üniversite rektörleri ve akademisyenler de destek verdi.

SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan eylemde grup adına konuşan öğrenci Burak Ertaş, şunları kaydetti: "Öğrenciler Gazze'ye ve onun direnişçi halkına destek vermek amacıyla düzenledikleri protestolarda okudukları üniversitelerin siyonist rejimle olan tüm bağlarını koparmalarını ve bu kanlı soykırımda katillerle bir durmamalarını talep ediyorlar."

Üsküdar Üniversitesi’ndeki eylemde açıklamayı okuyan üniversite öğrencisi Mustafa Şanverdi de, Türkiye'nin daima Filistin'in yanında olduğunu, zulmü duyurmaya çalıştığını belirterek, üniversite öğrencileri olarak Filistin'in direnişini sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

AYNI HİSLERİ PAYLAŞIYORUZ

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğrencileri adına basın açıklaması yapan Seher Bozbayır ise, ABD'deki üniversitelerde yapılan barışçıl Filistin'e deste eylemlerinin susturulmak istendiğini belirterek, "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin bir öğrencisi olarak, aramızda binlerce kilometre olmasına karşın ABD'deki öğrenci arkadaşlarımızla aynı vicdani hisleri paylaştığımızı ve kalplerimizin onlarla birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

DUALAR EDİLDİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri de önce Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için edilen dualara ‘amin’ dedi. Öğrenciler adına açıklama yapan Yunus Emre Tipit, "Bizler savaşı, zulmü, işkenceyi, çocukların acı çekmesini ve masum insanların öldürülmesini asla kabul etmiyoruz. NEVÜ öğrencileri olarak vicdanların sesi olmaya, katil, Siyonist İsrail'i lanetlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.







