Gazze'deki suç ortaklığı ABD'ye taşındı: Columbia’yı polis UCLA’yı Siyonistler bastı

Polis baskınından önce kampüs giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kapatılırken, içerde kalan öğrenciler adeta abluka altına alındı. Protestocuları destekleyen bölge halkı, kapılardan gizli gizli yiyecek ve su verdi. Üniversite yönetimi ve polisin, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya benzer bir şekilde, kamptaki öğrencileri aç ve susuz bırakarak yıldırmaya çalıştı. Sonrasında ise New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı. Hamilton Hall binasına pencereden girerek içerdeki barikatları yıkan polis, 200'den fazla protestocunun tutuklandığını duyurdu. New York polisi, kampüs alanındaki Gazze Dayanışma Kampı çadırlarını da kaldırdı. Bazı öğrencilerin sürüklendiği bazılarınınsa merdivenlerden aşağı yuvarlandığı görüldü. Üniversitedeki protestoların organizatörlerinden Mahmud Halil, polis müdahalesine rağmen protestoların süreceğini açıkladı.ABD'de yüzleri maskeli bir grup İsrail yanlısı, akşam saatlerinde University of California Los Angeles'ta (UCLA) Filistin destekçisi öğrencilerin kurduğu Gazze Dayanışma Kampı'na saldırırdı. Provokatörler, öğrencilere hakaret edip kamp alanını tahrip etti.