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Dünya

Gazze'deki suç ortaklığı ABD'ye taşındı: Columbia’yı polis UCLA’yı Siyonistler bastı

Gazze’deki soykırıma karşı başlatılan üniversite intifadasında, ABD polisi Columbia Üniversitesi’ni, Siyonist gruplarsa California Üniversitesi’ni bastı.

04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:02 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
UCLA'daki kampı basan İsrail destekçileri, öğrencilere havai fişeklerle saldırdı.
UCLA'daki kampı basan İsrail destekçileri, öğrencilere havai fişeklerle saldırdı.

Polis baskınından önce kampüs giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kapatılırken, içerde kalan öğrenciler adeta abluka altına alındı. Protestocuları destekleyen bölge halkı, kapılardan gizli gizli yiyecek ve su verdi. Üniversite yönetimi ve polisin, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya benzer bir şekilde, kamptaki öğrencileri aç ve susuz bırakarak yıldırmaya çalıştı. Sonrasında ise New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı. Hamilton Hall binasına pencereden girerek içerdeki barikatları yıkan polis, 200'den fazla protestocunun tutuklandığını duyurdu. New York polisi, kampüs alanındaki Gazze Dayanışma Kampı çadırlarını da kaldırdı. Bazı öğrencilerin sürüklendiği bazılarınınsa merdivenlerden aşağı yuvarlandığı görüldü. Üniversitedeki protestoların organizatörlerinden Mahmud Halil, polis müdahalesine rağmen protestoların süreceğini açıkladı.ABD'de yüzleri maskeli bir grup İsrail yanlısı, akşam saatlerinde University of California Los Angeles'ta (UCLA) Filistin destekçisi öğrencilerin kurduğu Gazze Dayanışma Kampı'na saldırırdı. Provokatörler, öğrencilere hakaret edip kamp alanını tahrip etti.

EV TÜPÜ VE HAVAİ FİŞEK FIRLATTILAR

UCLA’daki protestoculardan yapılan açıklamada, “7 saat boyunca bize ev tüpü, briket ve havai fişek fırlattılar, kamp alanımıza spreyle yazı yazdılar. Üniversite İsrail’le ilişkiyi kesmektense bizi ölü görmeyi tercih eder. Bize yönelik saldırılar Gazze'de yaşananların mikro bir örneği” ifadeleri kullanıldı. Üniversite gazetesi Daily Daily Bruin'de gece yaşanan olayları kaleme alan Anna Dai-Liu, İsrail destekçilerinin biber gazı ve elektro şok tabancayla öğrencilere saldırdığı belirtildi. Barışçıl gösterilerini sürdüren öğrenci ve öğretim görevlilerini gözaltına alan ve darbeden ABD polisinin, İsrail yanlılarının saldırısı anında bölgede olmaması, daha sonraki bir saati aşkın sürede de olaylara müdahale etmemesi dikkati çekti. Kamp bariyerlerini yıkmaya çalışan İsrail yanlısı provokatörlerin vandallıklarını sosyal medyada paylaşan bir öğrenci, “Bu resmen ikinci nekbe” sözleriyle, Filistinlilerin İsrail zoruyla yerinden edildiği olaylara atıfta bulundu.



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38 dakika önce
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