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Gazzeli annelerin zor kararı: Çocuklarını korumak için akrabalarına gönderiyorlar

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik 11 gün süren saldırılarında onlarca aile yok oldu. Evlere ve konut merkezlerine düşen bombalara hedef olmak istemeyen Filistinli aileler bu süreçte çocuklarını korumak için her yolu denediler. Güvenli bölge kavramının olmadığı şehirde insanlar, tüm aile fertlerini kaybetmemek adına çocuklarını farklı evlere göndermek zorunda kaldı. O annelerden biri olan Ümmü Ahmed, “Bu hiç de kolay değil. Çocuğunuzdan birini feda etmiş gibi hissediyorsunuz. Ancak işgalcilerin soğukkanlılıkla kocaman aileleri yok ettiğine şahit olduğunuzda mecbur kalıyorsunuz” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
​Gazzeli annelerin zor kararı: Çocuklarını korumak için akrabalarına gönderiyorlar
İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de çaresiz aileler topyekün yok olmamak için çocuklarını uzak akrabalarının evlerine göndererek soylarının devamını sağlamaya çalışıyor.

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik 11 gün süren saldırılarında onlarca aile yok oldu. Evleri ve konut merkezini hedef alan bombalara hedef olmak istemeyen Filistinli aileler bu süreçte çocuklarını korumak için her yolunu denediler. Güvenli bölge kavramının olmadığı şehirde insanlar, tüm aile fertlerini kaybetmemek adına çocuklarını farklı evlere göndermek zorunda kaldılar. Savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde ailelerin birçoğu bu yöntemle çocuklarını yaşatmaya çalıştı.

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AİLELER NUFÜS KAYITLARINDAN SİLİNDİ

  • Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bombalanan evlerin enkazı altında kalan on iki aile nüfus kayıtlarından silindi. Bu ailelerden biri de El-Kolak ailesi idi. Aynı binada oturan aile bireylerden 16 kişi şehit oldu. Aynı sonu yaşamak istemeyen Gazze’deki Filistinliler çocuklarını şehrin farklı bölgelerindeki akrabalarının evlerine dağıttılar.

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HİÇ AKLIMDAN ÇIKMADILAR

Gazetecilere konuşan Ümmü Ahmed, “Bu hiç de kolay değil. Böyle zor bir zamanda çocuğunuzdan birini feda etmiş gibi hissediyorsunuz. Ancak işgalcilerin soğukkanlılıkla kocaman aileleri yok ettiğine şahit olduğunuzda mecbur kalıyorsunuz.” ifadelerini kullandı ve ekledi: “Onlar uzaktayken günün her saati aklımdan hiç çıkmadılar. Ölüm korkusu her yerde, kan kokusu her yere yayılıyor. Babaların acısı ve annelerin çığlıklarını duydukça bu anı yaşamamak için bu adımı attım. Çocukların hiçbir günahı yok ve neden ölüm korkusuyla tanımak zorunda kaldılar. “

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PSİKOLOJİK DESTEK ALMALILAR

  • Uzmanlar, Gazze’deki çocukların gördükleri ölüm ve yıkım sahnelerinden sonra büyük bir travma yaşadığına vurgu yaptı. Gazze Şeridi’ndeki siyasi ve ekonomik abluka nedeniyle uzun süredir acı çeken halkın, bu saldırılardan sonra günlük hayata dönüş yapmasının güçlüğüne dikkat çekildi. Savaş sonrası dönemde çocuklar için psikolojik desteğin hayati önem taşıdığının altı çizildi.

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